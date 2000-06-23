» » Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Раздел: Курьезы  
0

Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора

Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратораПолучается мило очень смешно.

Иллюстратор Ксения с помощью фоторедактора Photoshop соединила две вещи, которые любит больше всего, – котов и еду, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По словам девушки, в конце января она придумала и запустила страницу в Instagram под названием Cats In Food, где публикует фото с "дорисованными" к еде мордочками разных котов.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Сейчас за блогом Ксении следят свыше 74 тысяч пользователей.

Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: коты, иллюстрации

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
     563
     0

Похожие новости по теме

Очаровательные коты, просто обожающие собак Очаровательные коты, просто обожающие собак

Это невероятно мило.

Смешные фотки котов, которым не хватило сообразительности Смешные фотки котов, которым не хватило сообразительности

Как тут не улыбаться.

Дамы за рулем, способные довести до истерики Дамы за рулем, способные довести до истерики

Им лучше держаться от машин подальше.

Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Преступники в животном мире.

Смешные фото котов в коробках Смешные фото котов в коробках

Лучший подарок котенку - это подарок в коробке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх