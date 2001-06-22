» » Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
Раздел: Курьезы  
+1

Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети

Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой СетиСобака, которая отчаянно просит кусочек пиццы

Это милое животное по кличке Милли обожает пиццу и всегда жаждет получить хоть кусочек любимого угощения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Кадры, снятые в Крайстчерче (Новая Зеландия), показывают, как хозяин продемонстрировал собаке пиццу, и Милли, трясясь от нетерпения, начала издавать уморительные умоляющие рулады.

Читайте также: Этот забавный щенок стал новой звездой Сети

Осталось неизвестным, получила ли собака лакомство, но хочется верить, что владелец всё-таки сжалился над питомицей и угостил её.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пес, пицца

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:11 » Автор: Татьяна Ларина
     996
     0

Похожие новости по теме

Ревнивая собака стала новой звездой Сети Ревнивая собака стала новой звездой Сети

Это невероятно мило.

Очаровательный щенок в бабочке стал новой звездой Сети Очаровательный щенок в бабочке стал новой звездой Сети

Собака покорила сердца девушек.

Новая звезда Facebook: милый пес, обожающий пиццу Новая звезда Facebook: милый пес, обожающий пиццу

Забавный видеоролик вызвал хорошую реакцию у пользователей Facebook и собрал более 10 тысяч просмотров.

Мопс по кличке Жорж стал новой звездой Сети Мопс по кличке Жорж стал новой звездой Сети

Самый счастливый мопс на земле.

Этот забавный щенок стал новой звездой Сети Этот забавный щенок стал новой звездой Сети

Этот милейший щенок помски по кличке Норман очень популярен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх