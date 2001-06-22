Раздел: Курьезы
Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
Неудачный день в курьезных снимках
Эта подборка поднимет настроение на весь день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Если вы хотите посмеяться с реальных приколов, тогда вам именно сюда!
Читайте также: Смешно до слез: уморительные фото от настоящих неудачников
Мы подготовили вам очередную подборку приколов, которые покажут вам, что неудачи бывают очень.
Эта подборка поднимет настроение на весь день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Если вы хотите посмеяться с реальных приколов, тогда вам именно сюда!
Читайте также: Смешно до слез: уморительные фото от настоящих неудачников
Мы подготовили вам очередную подборку приколов, которые покажут вам, что неудачи бывают очень.
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