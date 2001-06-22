Раздел: Курьезы
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Во время чемпионата мира по футболу болельщики из Хорватии сделали фото в огромной яме на дороге
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Теперь в турнирной таблице у хорватов в активе шесть очков, у Аргентины – одно. Таким образом, хорватская национальная команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
Болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Двое фанатом вместе сели в яму и сделали фото, которое вскоре стало интернет-мемом.
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Счастливых болельщиков переместили в разные точки России: от омской набережной, где каждый год пропадает плитка, до новосибирской ямы, у которой есть собственный аккаунт в Twitter.
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Теперь в турнирной таблице у хорватов в активе шесть очков, у Аргентины – одно. Таким образом, хорватская национальная команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
Болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Двое фанатом вместе сели в яму и сделали фото, которое вскоре стало интернет-мемом.
Читайте также: В Сети веселятся над героями голливудских фильмов на фоне российских пейзажей
Счастливых болельщиков переместили в разные точки России: от омской набережной, где каждый год пропадает плитка, до новосибирской ямы, у которой есть собственный аккаунт в Twitter.
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