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Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети

Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в СетиВо время чемпионата мира по футболу болельщики из Хорватии сделали фото в огромной яме на дороге

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Теперь в турнирной таблице у хорватов в активе шесть очков, у Аргентины – одно. Таким образом, хорватская национальная команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Двое фанатом вместе сели в яму и сделали фото, которое вскоре стало интернет-мемом.

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Счастливых болельщиков переместили в разные точки России: от омской набережной, где каждый год пропадает плитка, до новосибирской ямы, у которой есть собственный аккаунт в Twitter.

Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
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 Теги: Россия, фотожабы

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Сегодня, 13:03 » Автор: Татьяна Ларина
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