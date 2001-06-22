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Раздел: Курьезы  
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Веселые субботние анекдоты специально для вас

Веселые субботние анекдоты специально для васЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Веселые субботние анекдоты специально для вас
Веселые субботние анекдоты специально для вас
Веселые субботние анекдоты специально для вас
Веселые субботние анекдоты специально для вас
Веселые субботние анекдоты специально для вас
Веселые субботние анекдоты специально для вас
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 Теги: анекдоты, смех

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Сегодня, 14:43 » Автор: Татьяна Ларина
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