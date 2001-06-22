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Гигантские крысы атаковали шведский город

Гигантские крысы атаковали шведский городШведам посоветовали не допускать проникновение крыс в дома.

Жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Местные власти предупредили жителей одного из районов города о том, что животные могут быть опасными. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен.

Кроме того, шведам посоветовали не допускать проникновение крыс в дома и ни в коем случае не кормить их. В городе усилили надзор за любым съедобным мусором.

Родителей, чьи дети не достигли школьного возраста, попросили не кормить их на улице, а также избегать того, чтобы ребенок засыпал на свежем воздухе.

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Власти считают, что причиной огромного числа аномально крупных крыс стал центр утилизации, который находится в процессе переезда. Поскольку старое место, где был центр, опустело, животные бросились на поиски еды в город. Пока на территории установлены 50 ловушек, но каждая из них вмещает всего две крысы, поэтому местный муниципалитет рассматривает другие способы поимки грызунов.
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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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