Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
Штаны внизу опять гармошкой.
В сети высмеяли попытки окружения президента РФ Владимира Путина скрыть его низкий рост.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На неудачные старания пиарщиков Путина обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.
"Путин 22 июня занёс венок к Могиле неизвестного солдата. В компанию взял, среди прочих, Медведева и Матвиенко. Опять обслуга клонов Путина перестаралась с танкетками в туфлях!))) Этот Путин - чуточку выше 173-сантиметровой Матвиенко вместе с начёсом и 8-сантиметровыми шпильками.)))", - пишет он и публикует соответствующее фото.
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"И штаны внизу опять гармошкой. Костюмчики ширпотребовские. Экономит на портных?", "Очень жду падающего животрорящего венка", "там итак без каблука видать что путлер семимесячный", "Захватнические войны, то их все! А у карлика еще и комплекс неполноценности и не только в росте)", - также пишут в сети.
В сети высмеяли попытки окружения президента РФ Владимира Путина скрыть его низкий рост.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На неудачные старания пиарщиков Путина обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.
"Путин 22 июня занёс венок к Могиле неизвестного солдата. В компанию взял, среди прочих, Медведева и Матвиенко. Опять обслуга клонов Путина перестаралась с танкетками в туфлях!))) Этот Путин - чуточку выше 173-сантиметровой Матвиенко вместе с начёсом и 8-сантиметровыми шпильками.)))", - пишет он и публикует соответствующее фото.
Читайте также: Соцсети развеселило нелепое фото с Путиным
"И штаны внизу опять гармошкой. Костюмчики ширпотребовские. Экономит на портных?", "Очень жду падающего животрорящего венка", "там итак без каблука видать что путлер семимесячный", "Захватнические войны, то их все! А у карлика еще и комплекс неполноценности и не только в росте)", - также пишут в сети.
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