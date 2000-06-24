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Раздел: Курьезы  
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Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме

Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной ямеХорватские футбольные болельщики стали героями мемов.

Хорватские фанаты нарвались на шутки после того, как сфотографировались в дорожной яме в России.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Хорватские футбольные болельщики стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме в Нижнем Новгороде (Россия).

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 Теги: футбольные болельщики, мем

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Вчера, 23:21 » Автор: Едгар Букмирза
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