Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме

Хорватские футбольные болельщики стали героями мемов.



Хорватские фанаты нарвались на шутки после того, как сфотографировались в дорожной яме в России.



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Хорватские футбольные болельщики стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме в Нижнем Новгороде (Россия).



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Пользователи сети с юмором “посадили” ребят в разные ямы в России и не только…

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хорватские фанаты нарвались на шутки после того, как сфотографировались в дорожной яме в России.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua Хорватские футбольные болельщики стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме в Нижнем Новгороде (Россия).Пользователи сети с юмором “посадили” ребят в разные ямы в России и не только…



