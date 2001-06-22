Раздел: Курьезы
В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
Плакаты вызвали много вопросов и насмешек.
Террористы "ЛНР" на плакате о "народном трибунале" разместили изображение американского истребителя F-16, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На афише виднеется надпись: "Прийди и поддержи народный приговор". Фото показали на странице "Фосфорная Горловка" в Twitter.
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Этот факт вызвал настоящее возмущение у пользователей. "Именно такие самолеты распинали мальчика в трусиках", "Ждут всеми фибрами души", "Интересно, они методички на подобные мероприятия получают или своя больная фантазия работает?" - пишут они.
Террористы "ЛНР" на плакате о "народном трибунале" разместили изображение американского истребителя F-16, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На афише виднеется надпись: "Прийди и поддержи народный приговор". Фото показали на странице "Фосфорная Горловка" в Twitter.
Читайте также: Умора: эти дизайнеры оконфузились с оформлением интерьера
Этот факт вызвал настоящее возмущение у пользователей. "Именно такие самолеты распинали мальчика в трусиках", "Ждут всеми фибрами души", "Интересно, они методички на подобные мероприятия получают или своя больная фантазия работает?" - пишут они.
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