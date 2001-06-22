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Раздел: Курьезы  
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Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу

Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболуНовый хит от комика.

Известный российский комик Семен Слепаков совместно с группой "Ленинград" и Сергеем Шнуровым выпустил новую песню "Чемпионы", посвященную сборной России по футболу, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В произведении комик высмеял манеру болельщиков хвалить команду, которую еще день назад смешивали с грязью.

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В тоже время Слепаков и Шнуров иронично советуют футболистам не зазнаваться.

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 Теги: Слепаков, Шнуров

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Сегодня, 14:03 » Автор: Анна Мартынова
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