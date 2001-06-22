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Раздел: Курьезы  
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Потешные животные, которые уже успели нашкодить

Потешные животные, которые уже успели нашкодитьТеперь им немного стыдно.

Позитивная подборка курьезных снимков с братьями нашими меньшими. Сколько же радости способны принести нам животные! Смотришь на их милые мордашки и лицо само расплывается в улыбке. И даже если они и напакостят, все рано сложно кричать, когда их большие невинные глаза смотрят на тебя! В нашей подборки собраны снимки именно с такими милашами: собаки, коты и не только, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
Потешные животные, которые уже успели нашкодить
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 Теги: животные, шкодник

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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