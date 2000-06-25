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Раздел: Курьезы  
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Заряд на всю неделю: подборка уморительных анекдотов

Заряд на всю неделю: подборка уморительных анекдотовЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Наш мир таков, что туалетная бумага с ароматом персика пахнет лучше и сильнее, чем персик из магазина.

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Каждое утро, после звонка будильника, я сижу на краю кровати и имитирую знаменитое грустное чучело лисы на стуле.

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- Ужасное чудовище! Я пришел сразиться с тобой и спасти прекрасную принцессу!

- Но это я и есть принцесса...

- М-да... Неловко вышло.

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- А зачем женщины с утра пшикают баллончиками на голову?

​- Это они тараканов травят.

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- Придумай рифму к слову "лето".

- Алкогольная диета.

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- Жена вчера вместе с джинсами стодолларовую купюру постирала… Ну, ничего, жива…

- Жена или купюра?

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Ночь. Усиленно качаю мышцы… нижней челюсти… возле холодильника.

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Женщина даже не задумываетcя, чегo ей не хватает, пoка пoдpуга не пoхваcтаетcя…

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Купил в интернете книгу "Как жульничать в интернете". Что-то она до сих пор не приходит.

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Утром отвечать на звонок и делать голос, как будто ты уже давно встал - это искусство.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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