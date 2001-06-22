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Раздел: Курьезы  
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Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне

Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в КельнеПользователи Сети назвали происходящее "ватным вертепом".

В сети всплыли кадры, на которых, по утверждению выложивших их пользователей, видно, как россияне отмечают начало Второй мировой войны в немецком Кельне, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На видео они размахивают флагами России и слишком громко поют гимн этой страны.

Некоторые приехали на авто и устроили настоящую дымовую атаку.


Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне


Пользователей в сети разозлило такое шествие. "Кажется, пора Меркель выселять на историческую родину русскую в*ту", "Что это за в*тный вертеп?" - пишут они.

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При этом некоторые отмечают, что видео было снято не именно 22 июня. Хотя, признают пользователи, сути этот факт уже не меняет - зрелище "удручающее".

Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне
Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне
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 Теги: ВОВ, Кельн

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Сегодня, 09:40 » Автор: Анна Мартынова
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