Раздел: Курьезы
Россияне насмешили нелепым празднованием начала ВОВ в Кельне
Пользователи Сети назвали происходящее "ватным вертепом".
В сети всплыли кадры, на которых, по утверждению выложивших их пользователей, видно, как россияне отмечают начало Второй мировой войны в немецком Кельне, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На видео они размахивают флагами России и слишком громко поют гимн этой страны.
Некоторые приехали на авто и устроили настоящую дымовую атаку.
Пользователей в сети разозлило такое шествие. "Кажется, пора Меркель выселять на историческую родину русскую в*ту", "Что это за в*тный вертеп?" - пишут они.
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При этом некоторые отмечают, что видео было снято не именно 22 июня. Хотя, признают пользователи, сути этот факт уже не меняет - зрелище "удручающее".
В сети всплыли кадры, на которых, по утверждению выложивших их пользователей, видно, как россияне отмечают начало Второй мировой войны в немецком Кельне, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На видео они размахивают флагами России и слишком громко поют гимн этой страны.
Некоторые приехали на авто и устроили настоящую дымовую атаку.
Пользователей в сети разозлило такое шествие. "Кажется, пора Меркель выселять на историческую родину русскую в*ту", "Что это за в*тный вертеп?" - пишут они.
Читайте также: Жители Крыма насмешили соцсети празднованием «Дня республики»
При этом некоторые отмечают, что видео было снято не именно 22 июня. Хотя, признают пользователи, сути этот факт уже не меняет - зрелище "удручающее".
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