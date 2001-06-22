» » Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном
Раздел: Курьезы  
0

Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном

Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном В конфликте "пострадал" батон.

В одном из магазинов Москвы покупателя избили батоном за просьбу выдать ему жалобную книгу, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

На кадрах видеозаписи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием.

В Сети моментально отреагировали на появившуюся видеозапись с неадекватным поведением сотрудников супермаркета.

"При покупателях, принося размен, бросала монеты в денежный ящик с таким грохотом. Пинала стул кассира ногой и при этом выражалась матом", — комментируют поведение сотрудника те покупатели, которым удалось побывать в магазине.

Читайте также: В супермаркете Киева мужчину избили на глазах у охранников

Что явилось поводом конфликта и почему сотрудники магазина отказали покупателю в предоставлении жалобной книги, не сообщается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Москва, супермаркет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:33 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0

Похожие новости по теме

За батоном пришел: в киевском супермаркете видели За батоном пришел: в киевском супермаркете видели "Януковича"

Двойник Януковича рассмешил пользователей Сети.

Памятник святого с батоном заставил краснеть весь мир Памятник святого с батоном заставил краснеть весь мир

Задумывалось, что святой будет кормить мальчика батоном, но люди рассмотрели совсем другое

Смех, да и только: во Львове избили Путина Смех, да и только: во Львове избили Путина

В центре Львова установили резинового Путина.

В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР» В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»

В магазине продавали "торт" со странными ингредиентами.

В США Владимир Путин устроил дебош в супермаркете В США Владимир Путин устроил дебош в супермаркете

Мужчину арестовали.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх