В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума

Организаторы не учли жадность людей.



На дне города в российском Новосибирске горожан угощали огромным тортом. Как всегда, нашлось множество любителей "халявы", которые уносили полные пакеты бесплатного угощения, передает



В честь дня города Новосибирска 24 июня для его жителей испекли 125-метровую вишневую шарлотку в виде буквы Н. Над тортом трудилось 70 поваров, и накормить им рассчитывали большую часть новосибирцев.



"Но никто не учел человеческой жадности", - пишут местные СМИ, рассказывая о том, как десятки людей специально дожидались угощения несколько часов с пакетами наготове.



Как сообщают очевидцы, местные жители, захотевшие бесплатно наесться до отвала и накормить домочадцев, занимали места задолго до открытия праздника. Люди приносили с собой пакеты и доверху наполняли их кусками торта.



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"Здесь живут несчастные люди-дикари..."



"Дно города, на дне города..."



"Смотреть противно. Неандертальцы 21 века".



"Они там голодают? Перебои с мукой? Или такие руко**пые, что испечь дома бисквит с кремом сложно? Элементарная жадность к халяве".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На дне города в российском Новосибирске горожан угощали огромным тортом. Как всегда, нашлось множество любителей "халявы", которые уносили полные пакеты бесплатного угощения, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua В честь дня города Новосибирска 24 июня для его жителей испекли 125-метровую вишневую шарлотку в виде буквы Н. Над тортом трудилось 70 поваров, и накормить им рассчитывали большую часть новосибирцев."Но никто не учел человеческой жадности", - пишут местные СМИ, рассказывая о том, как десятки людей специально дожидались угощения несколько часов с пакетами наготове.Как сообщают очевидцы, местные жители, захотевшие бесплатно наесться до отвала и накормить домочадцев, занимали места задолго до открытия праздника. Люди приносили с собой пакеты и доверху наполняли их кусками торта."Здесь живут несчастные люди-дикари...""Дно города, на дне города...""Смотреть противно. Неандертальцы 21 века"."Они там голодают? Перебои с мукой? Или такие руко**пые, что испечь дома бисквит с кремом сложно? Элементарная жадность к халяве".



