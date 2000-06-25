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Раздел: Курьезы  
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В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума

В России бесплатная еда чуть не свела толпу с умаОрганизаторы не учли жадность людей.

На дне города в российском Новосибирске горожан угощали огромным тортом. Как всегда, нашлось множество любителей "халявы", которые уносили полные пакеты бесплатного угощения, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

В честь дня города Новосибирска 24 июня для его жителей испекли 125-метровую вишневую шарлотку в виде буквы Н. Над тортом трудилось 70 поваров, и накормить им рассчитывали большую часть новосибирцев.

"Но никто не учел человеческой жадности", - пишут местные СМИ, рассказывая о том, как десятки людей специально дожидались угощения несколько часов с пакетами наготове.

Как сообщают очевидцы, местные жители, захотевшие бесплатно наесться до отвала и накормить домочадцев, занимали места задолго до открытия праздника. Люди приносили с собой пакеты и доверху наполняли их кусками торта.

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"Здесь живут несчастные люди-дикари..."

"Дно города, на дне города..."

"Смотреть противно. Неандертальцы 21 века".

"Они там голодают? Перебои с мукой? Или такие руко**пые, что испечь дома бисквит с кремом сложно? Элементарная жадность к халяве".

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 Теги: Россия, бесплатное питание

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Сегодня, 14:34 » Автор: Анна Мартынова
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