Раздел: Курьезы
В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
Организаторы не учли жадность людей.
На дне города в российском Новосибирске горожан угощали огромным тортом. Как всегда, нашлось множество любителей "халявы", которые уносили полные пакеты бесплатного угощения, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
В честь дня города Новосибирска 24 июня для его жителей испекли 125-метровую вишневую шарлотку в виде буквы Н. Над тортом трудилось 70 поваров, и накормить им рассчитывали большую часть новосибирцев.
"Но никто не учел человеческой жадности", - пишут местные СМИ, рассказывая о том, как десятки людей специально дожидались угощения несколько часов с пакетами наготове.
Как сообщают очевидцы, местные жители, захотевшие бесплатно наесться до отвала и накормить домочадцев, занимали места задолго до открытия праздника. Люди приносили с собой пакеты и доверху наполняли их кусками торта.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Здесь живут несчастные люди-дикари..."
"Дно города, на дне города..."
"Смотреть противно. Неандертальцы 21 века".
"Они там голодают? Перебои с мукой? Или такие руко**пые, что испечь дома бисквит с кремом сложно? Элементарная жадность к халяве".
На дне города в российском Новосибирске горожан угощали огромным тортом. Как всегда, нашлось множество любителей "халявы", которые уносили полные пакеты бесплатного угощения, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
В честь дня города Новосибирска 24 июня для его жителей испекли 125-метровую вишневую шарлотку в виде буквы Н. Над тортом трудилось 70 поваров, и накормить им рассчитывали большую часть новосибирцев.
"Но никто не учел человеческой жадности", - пишут местные СМИ, рассказывая о том, как десятки людей специально дожидались угощения несколько часов с пакетами наготове.
Как сообщают очевидцы, местные жители, захотевшие бесплатно наесться до отвала и накормить домочадцев, занимали места задолго до открытия праздника. Люди приносили с собой пакеты и доверху наполняли их кусками торта.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Здесь живут несчастные люди-дикари..."
"Дно города, на дне города..."
"Смотреть противно. Неандертальцы 21 века".
"Они там голодают? Перебои с мукой? Или такие руко**пые, что испечь дома бисквит с кремом сложно? Элементарная жадность к халяве".
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