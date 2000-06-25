» » Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
Раздел: Курьезы  
0

Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу

Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границуДевушку из-за этой оплошности арестовали.

Французская туристка во время пробежки случайно пересекла границу между США и Канадой, после чего была арестована и попала в тюрьму, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

Инцидент произошел вблизи Ванкувера. Ситуация осложнилась тем, что девушка не имела при себе никаких документов. По этой причине девушка провела две недели в заключении, пока Канада не подтвердила законность ее пребывания на территории страны.

Читайте также: Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча

Согласно утверждению француженки, в месте, где она совершала пробежку, не было никаких сигнализирующих о границе знаков. При этом она отметила, что была задержана в тот момент, когда сошла с тропинки, чтобы сделать фотографию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пробежка, граница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
     534
     0

Похожие новости по теме

Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча

Животное задержало матч.

Жених-недотепа случайно выбросил невесту в мусорный бак Жених-недотепа случайно выбросил невесту в мусорный бак

Молодожены катались на велосипеде.

Игроки Pokemon Go из Канады случайно нарушили границу США Игроки Pokemon Go из Канады случайно нарушили границу США

Ловцы покемонов из Канады случайно попали в США, увлекшись игрой.

Голодная девушка на баскетбольном матче насмешила Сеть Голодная девушка на баскетбольном матче насмешила Сеть

Болельщица случайно попала в кадр

Пропавшая без вести китаянка провела 10 лет в интернет-кафе Пропавшая без вести китаянка провела 10 лет в интернет-кафе

Девушка пристрастилась к онлайн-играм.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх