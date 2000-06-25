Раздел: Курьезы
Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
Девушку из-за этой оплошности арестовали.
Французская туристка во время пробежки случайно пересекла границу между США и Канадой, после чего была арестована и попала в тюрьму, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Инцидент произошел вблизи Ванкувера. Ситуация осложнилась тем, что девушка не имела при себе никаких документов. По этой причине девушка провела две недели в заключении, пока Канада не подтвердила законность ее пребывания на территории страны.
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Согласно утверждению француженки, в месте, где она совершала пробежку, не было никаких сигнализирующих о границе знаков. При этом она отметила, что была задержана в тот момент, когда сошла с тропинки, чтобы сделать фотографию.
Французская туристка во время пробежки случайно пересекла границу между США и Канадой, после чего была арестована и попала в тюрьму, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Инцидент произошел вблизи Ванкувера. Ситуация осложнилась тем, что девушка не имела при себе никаких документов. По этой причине девушка провела две недели в заключении, пока Канада не подтвердила законность ее пребывания на территории страны.
Читайте также: Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
Согласно утверждению француженки, в месте, где она совершала пробежку, не было никаких сигнализирующих о границе знаков. При этом она отметила, что была задержана в тот момент, когда сошла с тропинки, чтобы сделать фотографию.
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