Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу

Мундиаль набирает обороты.



Чемпионат мира в самом разгаре, но не все россияне в восторге от него, передает



Перед вами подборка гневных постов из соцсетей, которые демонстрируют всю несостоятельность организованного Россией чемпионата мира.



Яма на дороге в Нижнем Новгороде стала настоящим хитом соцсетей, но это не последняя проблема города, которую можно решить в короткий срок. Один из пользователей просит зайти в местную детскую больницу №8, чтобы убедиться в несправедливом распределении бюджетных средств:







Не обошла россиян и тема правоохранительных органов. Английский болельщик оставил в дураках российского полицейского, отобрав у него оружие. Способен ли этот индивид уберечь от опасности город, если он сам за себя не способен постоять?







Жители Саранска страдают от приехавшего в их город мундиаля. Организаторы турнира полностью изолировали город от общественного транспорта и такси, но принесли радость и безопасность Криштиану Роналду и сборной Португалии:







Вопрос коммуникации также стоит остро на России. Обслуживающий персонал не разговаривает на английском, что могут подтвердить многочисленные болельщики, которые направляются в Саранск на матч Португалия - Иран. А как быть в ситуации, когда на кону будет стоять жизнь человека?







Не остался в стороне и "гордый" Волгоград. Стоимость аренды жилья достигает 200 тыс. российских рублей в сутки, что стало своеобразным рекордом на мундиале. Не такая эта Россия уже и "щедрая душа".







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Ну и о нефутбольных событиях. На Россию продолжают приходить печальные новости о "200-х" из украинского Донбасса. Но похоже, что высокое руководство это не особо волнует, ведь на российской земле происходит пир во время чумы под названием чемпионат мира.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Чемпионат мира в самом разгаре, но не все россияне в восторге от него, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua Перед вами подборка гневных постов из соцсетей, которые демонстрируют всю несостоятельность организованного Россией чемпионата мира.Яма на дороге в Нижнем Новгороде стала настоящим хитом соцсетей, но это не последняя проблема города, которую можно решить в короткий срок. Один из пользователей просит зайти в местную детскую больницу №8, чтобы убедиться в несправедливом распределении бюджетных средств:Не обошла россиян и тема правоохранительных органов. Английский болельщик оставил в дураках российского полицейского, отобрав у него оружие. Способен ли этот индивид уберечь от опасности город, если он сам за себя не способен постоять?Жители Саранска страдают от приехавшего в их город мундиаля. Организаторы турнира полностью изолировали город от общественного транспорта и такси, но принесли радость и безопасность Криштиану Роналду и сборной Португалии:Вопрос коммуникации также стоит остро на России. Обслуживающий персонал не разговаривает на английском, что могут подтвердить многочисленные болельщики, которые направляются в Саранск на матч Португалия - Иран. А как быть в ситуации, когда на кону будет стоять жизнь человека?Не остался в стороне и "гордый" Волгоград. Стоимость аренды жилья достигает 200 тыс. российских рублей в сутки, что стало своеобразным рекордом на мундиале. Не такая эта Россия уже и "щедрая душа".Ну и о нефутбольных событиях. На Россию продолжают приходить печальные новости о "200-х" из украинского Донбасса. Но похоже, что высокое руководство это не особо волнует, ведь на российской земле происходит пир во время чумы под названием чемпионат мира.



