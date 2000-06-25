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Раздел: Курьезы  
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Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболуМундиаль набирает обороты.

Чемпионат мира в самом разгаре, но не все россияне в восторге от него, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Перед вами подборка гневных постов из соцсетей, которые демонстрируют всю несостоятельность организованного Россией чемпионата мира.

Яма на дороге в Нижнем Новгороде стала настоящим хитом соцсетей, но это не последняя проблема города, которую можно решить в короткий срок. Один из пользователей просит зайти в местную детскую больницу №8, чтобы убедиться в несправедливом распределении бюджетных средств:

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу


Не обошла россиян и тема правоохранительных органов. Английский болельщик оставил в дураках российского полицейского, отобрав у него оружие. Способен ли этот индивид уберечь от опасности город, если он сам за себя не способен постоять?

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу


Жители Саранска страдают от приехавшего в их город мундиаля. Организаторы турнира полностью изолировали город от общественного транспорта и такси, но принесли радость и безопасность Криштиану Роналду и сборной Португалии:

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу


Вопрос коммуникации также стоит остро на России. Обслуживающий персонал не разговаривает на английском, что могут подтвердить многочисленные болельщики, которые направляются в Саранск на матч Португалия - Иран. А как быть в ситуации, когда на кону будет стоять жизнь человека?

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу


Не остался в стороне и "гордый" Волгоград. Стоимость аренды жилья достигает 200 тыс. российских рублей в сутки, что стало своеобразным рекордом на мундиале. Не такая эта Россия уже и "щедрая душа".

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу


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Ну и о нефутбольных событиях. На Россию продолжают приходить печальные новости о "200-х" из украинского Донбасса. Но похоже, что высокое руководство это не особо волнует, ведь на российской земле происходит пир во время чумы под названием чемпионат мира.

Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
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 Теги: ЧМ по футболу, Россия

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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