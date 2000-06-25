Раздел: Курьезы
Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
Мундиаль набирает обороты.
Чемпионат мира в самом разгаре, но не все россияне в восторге от него, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Перед вами подборка гневных постов из соцсетей, которые демонстрируют всю несостоятельность организованного Россией чемпионата мира.
Яма на дороге в Нижнем Новгороде стала настоящим хитом соцсетей, но это не последняя проблема города, которую можно решить в короткий срок. Один из пользователей просит зайти в местную детскую больницу №8, чтобы убедиться в несправедливом распределении бюджетных средств:
Не обошла россиян и тема правоохранительных органов. Английский болельщик оставил в дураках российского полицейского, отобрав у него оружие. Способен ли этот индивид уберечь от опасности город, если он сам за себя не способен постоять?
Жители Саранска страдают от приехавшего в их город мундиаля. Организаторы турнира полностью изолировали город от общественного транспорта и такси, но принесли радость и безопасность Криштиану Роналду и сборной Португалии:
Вопрос коммуникации также стоит остро на России. Обслуживающий персонал не разговаривает на английском, что могут подтвердить многочисленные болельщики, которые направляются в Саранск на матч Португалия - Иран. А как быть в ситуации, когда на кону будет стоять жизнь человека?
Не остался в стороне и "гордый" Волгоград. Стоимость аренды жилья достигает 200 тыс. российских рублей в сутки, что стало своеобразным рекордом на мундиале. Не такая эта Россия уже и "щедрая душа".
Читайте также: Соцсети потешаются над странным плакатом к ЧМ-2018
Ну и о нефутбольных событиях. На Россию продолжают приходить печальные новости о "200-х" из украинского Донбасса. Но похоже, что высокое руководство это не особо волнует, ведь на российской земле происходит пир во время чумы под названием чемпионат мира.
Чемпионат мира в самом разгаре, но не все россияне в восторге от него, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Перед вами подборка гневных постов из соцсетей, которые демонстрируют всю несостоятельность организованного Россией чемпионата мира.
Яма на дороге в Нижнем Новгороде стала настоящим хитом соцсетей, но это не последняя проблема города, которую можно решить в короткий срок. Один из пользователей просит зайти в местную детскую больницу №8, чтобы убедиться в несправедливом распределении бюджетных средств:
Не обошла россиян и тема правоохранительных органов. Английский болельщик оставил в дураках российского полицейского, отобрав у него оружие. Способен ли этот индивид уберечь от опасности город, если он сам за себя не способен постоять?
Жители Саранска страдают от приехавшего в их город мундиаля. Организаторы турнира полностью изолировали город от общественного транспорта и такси, но принесли радость и безопасность Криштиану Роналду и сборной Португалии:
Вопрос коммуникации также стоит остро на России. Обслуживающий персонал не разговаривает на английском, что могут подтвердить многочисленные болельщики, которые направляются в Саранск на матч Португалия - Иран. А как быть в ситуации, когда на кону будет стоять жизнь человека?
Не остался в стороне и "гордый" Волгоград. Стоимость аренды жилья достигает 200 тыс. российских рублей в сутки, что стало своеобразным рекордом на мундиале. Не такая эта Россия уже и "щедрая душа".
Читайте также: Соцсети потешаются над странным плакатом к ЧМ-2018
Ну и о нефутбольных событиях. На Россию продолжают приходить печальные новости о "200-х" из украинского Донбасса. Но похоже, что высокое руководство это не особо волнует, ведь на российской земле происходит пир во время чумы под названием чемпионат мира.
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