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Раздел: Курьезы  
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Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур

Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для курОни пользуются спросом.

Фермер из калифорнийского городка Клермонт, Джули Бейкер, изобрела подгузник для кур, которых она разводит. Женщина разрешала свои курам заходить даже в свой дом. Но ей не очень нравилось, что ее любимые питомцы не очень могут себя контролировать и запросто могут наложить кучу прямо посреди дома. Кроме того вид бегающих куриц, вымазанных в экскременты, согласитесь, не слишком приятен, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Поэтому госпожа Бейкер принялась искать решение для кур, которое позволило бы им соблюдать чистоту, интернет магазин подгузников ей ничего предложить не мог. Свой первый подгузник для птиц она сшила своими собственными руками. Он получился полностью закрывающим хвост птицы. Он держится на месте благодаря резинке. Также подгузник имеет шнурок, завязывающийся на груди у курицы.

"После этого многие люди спрашивали меня, где я нашла такие подгузники. Затем начали поступать заказы", - говорит фермер.

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Скоро количество заказов стало настолько большим, что госпожа Бейкер стала заказывать производство подгузников у Женского кооператива швей в Доминиканской республике.
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 Теги: куры, прикол

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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