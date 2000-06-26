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Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках

Проблемы настоящих мужчин в смешных фоткахОх уж эти мужчины.

Быть мужчиной весьма непросто, и в интернете можно найти массу тому доказательств. К счастью, герои нашей статьи успешно справляются с трудностями, которые подкидывает им судьба каждый день, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Пожалуй, быть женщиной гораздо проще!

1. Когда ты король пикапа

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


«Исследования показали, что очки делают человека на 10 % привлекательнее». «Дамы...»

2. Выезжаем, чувак!

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


3. «И брюки превращаются... в элегантные шорты!»

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


4. Простой способ отличить юношу от мужчины

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


5. Суровая мужская дружба, или «за секунду до»

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


6. Поймут только настоящие самцы!

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


7. Когда только пришел домой, а она уже на что-то обиделась

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


8. Когда твой ребенок чересчур похож на тебя

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


9. Квест для отчаянных смельчаков

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


10. Когда устал ждать 2 года до выхода 8-го сезона, а кормить семью чем-то надо, поэтому решил пока что стать тренером Марокко на чемпионате мира по футболу

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


11. Тайна века раскрыта

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


12. Когда сначала пригласил девушку в кафе, а потом подумал, хватит ли денег на угощение

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


13. Это еще цветочки, парень

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


14. Домой уже можно не возвращаться

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


15. А как вы — чувствуете приближение пенсии?

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


16. «Коллега слишком много времени проводит в туалете. Вот такую табличку я повесил на дверь в уборную»

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


«Офис Райана».

17. Логично

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


18. Когда у тебя есть друг, который фотографирует все подряд

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


19. Этот парень пришел подключать интернет, но заснул, пока ждал загрузки. Вот как тяжело мужчинам даются деньги!

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


20. Это я звоню своей маме, когда меня опять обидел злой и жестокий мир

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках


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21. «Нашел в художественном музее диптих „Я иду в бар“ и „Я возвращаюсь из бара“»

Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
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 Теги: мужчины, проблемы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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