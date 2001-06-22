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Раздел: Курьезы  
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Самые смешные курьезы ЧМ-2018

Самые смешные курьезы ЧМ-2018Болельщики не перестают веселиться.

На территории РФ вторую неделю проходит ЧМ-2018 по футболу. С каждым днем болельщики всего мира не перестают удивлять своим поведением, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Так, в ходе интервью, которое давал тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо зрители смогли увидеть, как на заднем фоне отклеился плакат, который прикрывал заброшенное здание.

Однако иностранцы с юмором относятся к российской бесхозяйственности. Например, аргентинцы полным ходом делаю фотографии в ямах на дорогах.

Также сообщается, что во время прямого трансляции DW болельщик из РФ неожиданного подбежал к журналистке, поцеловал ее и схватил за грудь. В свою очередь, девушка была возмущена таким поведением и назвала это сексуальным домогательством.

ЧМ-2018 стал богатым на сенсации. Вот только неизвестно, неужели Россия так влияет на иностранных болельщиков, которые просто удивляют своим поведением.

Так, фанаты Аргентины после поражения своей сборной устроили настоящую охоту на болельщика из Хорватии.

А вот мексиканские болельщики взяли с собой картонную копию своего товарища, которого жена не пустила на чемпионат.

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По информации СМИ, глава департамента туризма Бразилии и лейтенант полиции попросили россиянку на камеру говорить нецензурные слова на португальском языке. Фанатка повторяла фразу и улыбалась, при этом не понимая ее смысла. За это против мужчин в Бразилии начато расследование.
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 Теги: ЧМ-2018, курьезы

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Сегодня, 12:32 » Автор: Анна Мартынова
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