Раздел: Курьезы
Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
Выбрать было из кого.
В американском городке Петалуме, что неподалёку от Сан-Франциско, в очередной раз прошёл конкурс, жюри которого назвало самую уродливую собаку. В нынешнем году это звание и награда в 1500 долларов достались 9-летнему английскому бульдогу по кличке Жа-Жа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В биографии бульдога Жа-Жа, которого в 2018 году назвали самой уродливой собакой, говорится, что он родился на «щенячьей ферме», где занимаются разведением животных для прибыли и совсем не пекутся об их здоровье. Сначала собаку выкупили зоозащитники, а потом она попала в руки своей нынешней владелицы Меган Брайнард. Женщина назвала свою новую подружку в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.
Остаётся отметить, что этот конкурс проводится уже почти 30 лет. На красную ковровую дорожку традиционно выходят псы с вываливающимися языками, лысые и с морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки оцениваются компетентным жюри. И конечно, подарочки-подарочки-подарочки…
1. Самые несовершенные
Тройка победителей, занявших призовые места на конкурсе, который проходил в городе Петалум.
2. Английский бульдог по кличке Жа-Жа
Конкурс, не смотря на название, призван показать, что не все собаки должны соответствовать стандартам породы, чтобы быть любимыми.
3. Пекинес Дикий Тханг выступает на сцене
Кроме того, организаторы конкурса акцентируют внимание на важные проблемы собаководства.
4. Прошлогодний победитель – неаполитанский мастиф Марта
Сотни владельцев привозят своих питомцев в надежде выиграть первый приз.
5. Химисабо – помесь китайской хохлатой и венгерской породы
Победитель конкурса награждается денежным призом в размере 1500 долларов США и почетным званием.
6. Собака Мандарина в ожидании конкурса
В сопровождении хозяев участники конкурса демонстрируют свои особенности на сцене.
7. Китайскую хохлатую Ти Ти представляют судье
Собаки оцениваются по нескольким критериям – первому впечатлению, реакции зрителей и естественному несовершенству.
8. Пес Скамп идет по ковровой дорожке
Несмотря на свою довольно необычную и порой отталкивающую внешность эти песики горячо любимы своими хозяевами.
9. На сцене 14-летняя Дейзи – помесь чихуахуа
В 2018 году конкурс World's Ugliest Dog отметил свое 30-летие.
10. Чихуахуа госпожа Кравиц выходит на сцену
В день проведения конкурса проходят мастер-классы по уходу за домашними питомцами.
11. Пес по кличке Мясной рулет
Собаки, которые принимали участи в конкурсе, в основном были взяты из приютов, куда попали из-за своего внешнего вида.
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12. Победительница конкурса во всей красе
Девятилетний английский бульдог Жа Жа стал победителем конкурса World's Ugliest Dog 2018.
В американском городке Петалуме, что неподалёку от Сан-Франциско, в очередной раз прошёл конкурс, жюри которого назвало самую уродливую собаку. В нынешнем году это звание и награда в 1500 долларов достались 9-летнему английскому бульдогу по кличке Жа-Жа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В биографии бульдога Жа-Жа, которого в 2018 году назвали самой уродливой собакой, говорится, что он родился на «щенячьей ферме», где занимаются разведением животных для прибыли и совсем не пекутся об их здоровье. Сначала собаку выкупили зоозащитники, а потом она попала в руки своей нынешней владелицы Меган Брайнард. Женщина назвала свою новую подружку в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.
Остаётся отметить, что этот конкурс проводится уже почти 30 лет. На красную ковровую дорожку традиционно выходят псы с вываливающимися языками, лысые и с морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки оцениваются компетентным жюри. И конечно, подарочки-подарочки-подарочки…
1. Самые несовершенные
Тройка победителей, занявших призовые места на конкурсе, который проходил в городе Петалум.
2. Английский бульдог по кличке Жа-Жа
Конкурс, не смотря на название, призван показать, что не все собаки должны соответствовать стандартам породы, чтобы быть любимыми.
3. Пекинес Дикий Тханг выступает на сцене
Кроме того, организаторы конкурса акцентируют внимание на важные проблемы собаководства.
4. Прошлогодний победитель – неаполитанский мастиф Марта
Сотни владельцев привозят своих питомцев в надежде выиграть первый приз.
5. Химисабо – помесь китайской хохлатой и венгерской породы
Победитель конкурса награждается денежным призом в размере 1500 долларов США и почетным званием.
6. Собака Мандарина в ожидании конкурса
В сопровождении хозяев участники конкурса демонстрируют свои особенности на сцене.
7. Китайскую хохлатую Ти Ти представляют судье
Собаки оцениваются по нескольким критериям – первому впечатлению, реакции зрителей и естественному несовершенству.
8. Пес Скамп идет по ковровой дорожке
Несмотря на свою довольно необычную и порой отталкивающую внешность эти песики горячо любимы своими хозяевами.
9. На сцене 14-летняя Дейзи – помесь чихуахуа
В 2018 году конкурс World's Ugliest Dog отметил свое 30-летие.
10. Чихуахуа госпожа Кравиц выходит на сцену
В день проведения конкурса проходят мастер-классы по уходу за домашними питомцами.
11. Пес по кличке Мясной рулет
Собаки, которые принимали участи в конкурсе, в основном были взяты из приютов, куда попали из-за своего внешнего вида.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
12. Победительница конкурса во всей красе
Девятилетний английский бульдог Жа Жа стал победителем конкурса World's Ugliest Dog 2018.
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