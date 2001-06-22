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Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию

Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсиюОн хорошо потрудился.

Собаке по кличке Дюк исполнилось 13 лет — весьма почтенный возраст для представителя его семейства. Песик исполнял обязанности мэра Корморанта, штат Миннесота, с 2014 года, но теперь ему не до этого. Дюк торжественно объявил о своем уходе на покой, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Корморант — городок небольшой, всего 1000 жителей, однако он стал настоящим примером торжества демократии. Мэра здесь выбирают каждый год (никакого застоя правящих верхов), а поучаствовать в них может каждый, кто найдет 1 доллар в качестве взноса (набранная сумма уходит на благотворительность).

Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию


В том самом 2014 году пес расположил к себе практически всех жителей, опередив владельца местного магазинчика, своего главного конкурента. В 2015 году Дюк повторил свой успех, да еще и успел поучаствовать в конкурсе «Собака года» на Всемирной выставке собак (он, кстати, достойный представитель породы пиренейская горная). И не просто поучаствовал, а стал обладателем того самого титула «Собака года». В 2016 году он снова стал мэром, а в 2017-м в четвертый раз завоевал любовь горожан.

Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию


Местные жители рассказывали, что выбрали Дюка не из-за его мимимишности. Пес — настоящий борец за безопасность, надежда и опора города. Он всегда встречает громким лаем проезжающий мимо транспорт и незнакомых людей, стоит на страже общественного порядка, так что город может спать спокойно.

Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию


Перед своей первой инаугурацией Дюк посетил салон красоты, дабы его шерсть соответствовала высокому статусу. Также для нового мэра был приобретен костюм, состоящий из пиджака, галстука и шляпы-цилиндра. Не обошлось и без взяток — одна местная фирма подарила ему годовой запас корма, но никакой информации о последующих государственных льготах и тендерах в прессу не просочилось.

Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию


В общем, Дюк был хорошим мэром, и за 4 года правления жалоб на его службу не поступало. Но всему хорошему, как известно, рано или поздно приходит конец. Пес уже не так молод, и ему нелегко исполнять обязанности главы города: участвовать в парадах, выполнять представительские функции в других городах, сиять на билбордах… Все это очень утомительно. Дюк уходит на покой, что, вероятно, подразумевает постоянное проживание на ферме его хозяина Дэвида Рика.

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Кстати, Дюк не единственный пес-мэр. В той же Америке в городке Рэббит Хэш правит красотка Люси Лу, которая успела засветиться и на президентских выборах.

Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
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 Теги: пес, мэр

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Сегодня, 17:05 » Автор: Анна Мартынова
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