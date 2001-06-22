Раздел: Курьезы
Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
- Я все умею! Есть умею. Пить умею. В туалет прошусь, спать в обед буду. Ну возьмите меня в ясли! А то так на работу неохота!
---------------------------
- И в какой, например, профессии большинство - профессионалы?
- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов.
- Ну например?
- Ну, например, саперы.
---------------------------
- Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, а то вокруг тебя уже мужики с пивом собираются...
---------------------------
Читаю иногда на упаковках продуктов и полуфабрикатов состав. Фосфаты, нитраты, соли... В общем, в наше время человек, хорошо учивший в школе химию, может собрать 20 граммов пластита из двух пачек пельменей, кетчупа и майонеза.
---------------------------
- Надо принимать буддизм.
- Зачем?
- В христианстве я уже накосячил.
---------------------------
Женщинам на заметку.
Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.
---------------------------
- Дорогой, кажется, ты подаешь плохой пример нашему сыну.
- А что такое?
- Его первые слова были: "Ну, вздрогнули!"
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
---------------------------
После драки на свадьбе я понял - шампанское сильнее всего ударяет в голову, когда оно в бутылке.
---------------------------
Когда говорят, что это так же легко, как отобрать конфетку у ребенка, то попробуйте отобрать конфетку у ребенка...
---------------------------
- Мам, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому!
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
- Я все умею! Есть умею. Пить умею. В туалет прошусь, спать в обед буду. Ну возьмите меня в ясли! А то так на работу неохота!
---------------------------
- И в какой, например, профессии большинство - профессионалы?
- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов.
- Ну например?
- Ну, например, саперы.
---------------------------
- Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, а то вокруг тебя уже мужики с пивом собираются...
---------------------------
Читаю иногда на упаковках продуктов и полуфабрикатов состав. Фосфаты, нитраты, соли... В общем, в наше время человек, хорошо учивший в школе химию, может собрать 20 граммов пластита из двух пачек пельменей, кетчупа и майонеза.
---------------------------
- Надо принимать буддизм.
- Зачем?
- В христианстве я уже накосячил.
---------------------------
Женщинам на заметку.
Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.
---------------------------
- Дорогой, кажется, ты подаешь плохой пример нашему сыну.
- А что такое?
- Его первые слова были: "Ну, вздрогнули!"
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
---------------------------
После драки на свадьбе я понял - шампанское сильнее всего ударяет в голову, когда оно в бутылке.
---------------------------
Когда говорят, что это так же легко, как отобрать конфетку у ребенка, то попробуйте отобрать конфетку у ребенка...
---------------------------
- Мам, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому!
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