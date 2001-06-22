Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни

Лучшие шутки для поднятия настроения.



Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет



Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.



- Я все умею! Есть умею. Пить умею. В туалет прошусь, спать в обед буду. Ну возьмите меня в ясли! А то так на работу неохота!



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- И в какой, например, профессии большинство - профессионалы?



- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов.



- Ну например?



- Ну, например, саперы.



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- Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, а то вокруг тебя уже мужики с пивом собираются...



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Читаю иногда на упаковках продуктов и полуфабрикатов состав. Фосфаты, нитраты, соли... В общем, в наше время человек, хорошо учивший в школе химию, может собрать 20 граммов пластита из двух пачек пельменей, кетчупа и майонеза.



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- Надо принимать буддизм.



- Зачем?



- В христианстве я уже накосячил.



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Женщинам на заметку.



Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.



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- Дорогой, кажется, ты подаешь плохой пример нашему сыну.



- А что такое?



- Его первые слова были: "Ну, вздрогнули!"



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После драки на свадьбе я понял - шампанское сильнее всего ударяет в голову, когда оно в бутылке.



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Когда говорят, что это так же легко, как отобрать конфетку у ребенка, то попробуйте отобрать конфетку у ребенка...



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- Мам, купи собачку!



- Нет!



- Ну пожалуйста, купи!



- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому! Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.- Я все умею! Есть умею. Пить умею. В туалет прошусь, спать в обед буду. Ну возьмите меня в ясли! А то так на работу неохота!---------------------------- И в какой, например, профессии большинство - профессионалы?- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов.- Ну например?- Ну, например, саперы.---------------------------- Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, а то вокруг тебя уже мужики с пивом собираются...---------------------------Читаю иногда на упаковках продуктов и полуфабрикатов состав. Фосфаты, нитраты, соли... В общем, в наше время человек, хорошо учивший в школе химию, может собрать 20 граммов пластита из двух пачек пельменей, кетчупа и майонеза.---------------------------- Надо принимать буддизм.- Зачем?- В христианстве я уже накосячил.---------------------------Женщинам на заметку.Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.---------------------------- Дорогой, кажется, ты подаешь плохой пример нашему сыну.- А что такое?- Его первые слова были: "Ну, вздрогнули!"---------------------------После драки на свадьбе я понял - шампанское сильнее всего ударяет в голову, когда оно в бутылке.---------------------------Когда говорят, что это так же легко, как отобрать конфетку у ребенка, то попробуйте отобрать конфетку у ребенка...---------------------------- Мам, купи собачку!- Нет!- Ну пожалуйста, купи!- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому!



