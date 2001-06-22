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Раздел: Курьезы  
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Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни

Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизниЛучшие шутки для поднятия настроения.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

- Я все умею! Есть умею. Пить умею. В туалет прошусь, спать в обед буду. Ну возьмите меня в ясли! А то так на работу неохота!

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- И в какой, например, профессии большинство - профессионалы?

- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов.

- Ну например?

- Ну, например, саперы.

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- Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, а то вокруг тебя уже мужики с пивом собираются...

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Читаю иногда на упаковках продуктов и полуфабрикатов состав. Фосфаты, нитраты, соли... В общем, в наше время человек, хорошо учивший в школе химию, может собрать 20 граммов пластита из двух пачек пельменей, кетчупа и майонеза.

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- Надо принимать буддизм.

- Зачем?

- В христианстве я уже накосячил.

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Женщинам на заметку.

Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.

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- Дорогой, кажется, ты подаешь плохой пример нашему сыну.

- А что такое?

- Его первые слова были: "Ну, вздрогнули!"

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После драки на свадьбе я понял - шампанское сильнее всего ударяет в голову, когда оно в бутылке.

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Когда говорят, что это так же легко, как отобрать конфетку у ребенка, то попробуйте отобрать конфетку у ребенка...

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- Мам, купи собачку!

- Нет!

- Ну пожалуйста, купи!

- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому!
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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