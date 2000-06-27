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Раздел: Курьезы  
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Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор

Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не ворЗа совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима.

Житель российской Костромы, которого друг обвинил в краже наушников, попытался доказать, что он не вор, но совершил кражу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Обокрал он того же самого друга, который его оклеветал.

Как рассказали изданию в прокуратуре региона, костромич пришёл в гости и весело провёл время в компании друзей. Но хозяин квартиры обвинил его в краже наушников. Мужчины поссорились.

Спустя некоторое время костромич решил помириться с другом и уладить ситуацию. Когда он вернулся к нему домой, друга там не оказалось. Зато в квартире была сумка с электрооборудованием, которую костромич решил присвоить себе.

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За совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима.
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 Теги: Россия, ограбление

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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