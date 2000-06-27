Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор

За совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима.



Житель российской Костромы, которого друг обвинил в краже наушников, попытался доказать, что он не вор, но совершил кражу, пишет



Обокрал он того же самого друга, который его оклеветал.



Как рассказали изданию в прокуратуре региона, костромич пришёл в гости и весело провёл время в компании друзей. Но хозяин квартиры обвинил его в краже наушников. Мужчины поссорились.



Спустя некоторое время костромич решил помириться с другом и уладить ситуацию. Когда он вернулся к нему домой, друга там не оказалось. Зато в квартире была сумка с электрооборудованием, которую костромич решил присвоить себе.



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За совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель российской Костромы, которого друг обвинил в краже наушников, попытался доказать, что он не вор, но совершил кражу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Обокрал он того же самого друга, который его оклеветал.Как рассказали изданию в прокуратуре региона, костромич пришёл в гости и весело провёл время в компании друзей. Но хозяин квартиры обвинил его в краже наушников. Мужчины поссорились.Спустя некоторое время костромич решил помириться с другом и уладить ситуацию. Когда он вернулся к нему домой, друга там не оказалось. Зато в квартире была сумка с электрооборудованием, которую костромич решил присвоить себе.За совершённую кражу мужчина получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима.



