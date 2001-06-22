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Жительницу США оштрафовали за низкую скорость

Жительницу США оштрафовали за низкую скоростьАмериканский патрульный оштрафовал водительницу за низкую скорость

Это фото выложил в социальную сеть Стивен Уилиз, служащий в патрульной полиции штата Индиана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

На снимке запечатлено начало задержания водительницы, остановленной Стивеном на трассе I-65 — оживленном шоссе, соединяющем район Великих озер с Мексиканским заливом.

Причиной остановки стала… слишком низкая скорость автомобиля, двигавшегося в крайней левой полосе. За ним скопилось около двадцати машин, однако женщина и не собиралась перестраиваться правее.

Патрульный Уилиз воспользовался законом штата Индиана от 2015 года, прозванным в народе Slowpoke Law — «законом против тягомотин»: «Водитель, блокирующий из-за низкой скорости три автомобиля или более, обязан перестроиться правее, при необходимости вплоть до обочины».

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По мнению Стивена, в таком случае может быть наказан даже тот, кто движется в полном соответствии с установленным скоростным лимитом. Ведь из-за так называемого «эффекта аккордеона» водители более быстрых машин вынуждены тормозить один за другим, что в конечном итоге может привести к аварии.
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 Теги: женщина за рулём, полиция

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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