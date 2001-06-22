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Раздел: Курьезы  
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Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят

Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселятКурьезные моменты со свадеб

Свадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки.

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Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.

Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
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 Теги: свадьба, приколы

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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