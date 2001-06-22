Раздел: Курьезы
Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
Курьезные моменты со свадеб
Свадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки.
Читайте также: Необычные свадебные платья с цветным подолом. Фото
Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.
Свадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки.
Читайте также: Необычные свадебные платья с цветным подолом. Фото
Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.
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