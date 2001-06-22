Раздел: Курьезы
«Бегущая» по пляжу морская звезда развеселила YouTube
Видео набирает популярность.
В США местные жители стали свидетелями «гуляющей» по пляжу Флориды морской звезды. Этот представитель класса беспозвоночных не может жить без воды, поэтому во время отлива пытался с берега попасть в привычную для себя среду обитания, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В Сеть выложили видео, на котором запечатлена морская звезда на пляже во Флориде. Водное животное передвигалось по берегу благодаря многочисленным миниатюрным присоскам на обратной стороне конечностей. По словам специалистов, скорость перемещения морской звезды достигает в отдельных случаях 50 мм в секунду. При отливе возрастает риск остаться на суше. Именно поэтому животное старалось побыстрее попасть в воду.
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Морская звезда очень малоподвижна. Она имеет несколько лучей размером от 2 см до 1 м. Конечности существа выходят из плоского или слабо выпуклого диска. Ее форма приближается к пятиугольной. У морской звезды есть красные глазные пятна рецепторы на коже, с помощью которых она получает информацию о внешнем мире.
В США местные жители стали свидетелями «гуляющей» по пляжу Флориды морской звезды. Этот представитель класса беспозвоночных не может жить без воды, поэтому во время отлива пытался с берега попасть в привычную для себя среду обитания, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В Сеть выложили видео, на котором запечатлена морская звезда на пляже во Флориде. Водное животное передвигалось по берегу благодаря многочисленным миниатюрным присоскам на обратной стороне конечностей. По словам специалистов, скорость перемещения морской звезды достигает в отдельных случаях 50 мм в секунду. При отливе возрастает риск остаться на суше. Именно поэтому животное старалось побыстрее попасть в воду.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Морская звезда очень малоподвижна. Она имеет несколько лучей размером от 2 см до 1 м. Конечности существа выходят из плоского или слабо выпуклого диска. Ее форма приближается к пятиугольной. У морской звезды есть красные глазные пятна рецепторы на коже, с помощью которых она получает информацию о внешнем мире.
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