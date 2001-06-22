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Раздел: Курьезы  
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Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»

Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»Уфологи дали новый прогноз.

Ряд средств массовой информации со ссылкой на ученых сообщает, что в скором будущем нашу планету ожидает нашествие инопланетян. Как утверждается, на космических снимках при большом увеличении можно разглядеть сотни НЛО, которые, по мнению самопровозглашенных экспертов по внеземным цивилизациям, представляют собой космические корабли пришельцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

По словам уфологов, на космических можно увидеть, как минимум, три космических объекта, напоминающих звездолёты пришедьцев. Когда именно они достигнут Земли и чем конкретно это угрожает её обитателям, авторы «сенсации» не знают, однако, по их словам, о грядущем вторжении известно американскому аэрокосмическому агентству NASA, специалисты которого, тем не менее, данную информацию замалчивают.

Сообщения об НЛО и других следах присутствия инопланетян в Солнечной системе всегда были популярны среди интернет-пользователей, однако в последнее время стали появляться ещё чаще, чем раньше. При этом уфологи нередко заявляют, что представители NASA и других космических агентств знают о пришельцах или даже сотрудничают с ними, но скрывают эту информацию от широкой аудитории. Существует, впрочем, и альтернативная конспирологическая теория, что однажды именно космические агентства «инсценируют» нашествие инопланетян, чтобы испугать людей и сделать их более покорными.

Профессиональные астрофизики, не считают, что на сегодняшний день человечество обладает хоть одним достоверным доказательством существования внеземной жизни. Стоит отметить, что многие специалисты вполне допускают, что в действительности она существует, но космос столь огромен, что найти друг друга представителям двух разумных цивилизаций в нём было бы сложно, а «посетить» друг друга — почти невозможно даже с применением гипотетических технологий будущего, попросту потому, что перемещение в пространстве ограничено скоростью света фундаментальными законами физики.

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Существует несколько научных программ (в качестве наиболее яркого примера можно назвать SETI), в рамках которых специалисты действительно пытаются выйти на контакт с разумными жителями других планет или хотя бы получить бесспорные доказательства их наличия, однако пока что плодов эти усилия не принесли.
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 Теги: НЛО, уфологи

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Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
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