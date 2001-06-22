Раздел: Курьезы
Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
Уфологи дали новый прогноз.
Ряд средств массовой информации со ссылкой на ученых сообщает, что в скором будущем нашу планету ожидает нашествие инопланетян. Как утверждается, на космических снимках при большом увеличении можно разглядеть сотни НЛО, которые, по мнению самопровозглашенных экспертов по внеземным цивилизациям, представляют собой космические корабли пришельцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
По словам уфологов, на космических можно увидеть, как минимум, три космических объекта, напоминающих звездолёты пришедьцев. Когда именно они достигнут Земли и чем конкретно это угрожает её обитателям, авторы «сенсации» не знают, однако, по их словам, о грядущем вторжении известно американскому аэрокосмическому агентству NASA, специалисты которого, тем не менее, данную информацию замалчивают.
Сообщения об НЛО и других следах присутствия инопланетян в Солнечной системе всегда были популярны среди интернет-пользователей, однако в последнее время стали появляться ещё чаще, чем раньше. При этом уфологи нередко заявляют, что представители NASA и других космических агентств знают о пришельцах или даже сотрудничают с ними, но скрывают эту информацию от широкой аудитории. Существует, впрочем, и альтернативная конспирологическая теория, что однажды именно космические агентства «инсценируют» нашествие инопланетян, чтобы испугать людей и сделать их более покорными.
Профессиональные астрофизики, не считают, что на сегодняшний день человечество обладает хоть одним достоверным доказательством существования внеземной жизни. Стоит отметить, что многие специалисты вполне допускают, что в действительности она существует, но космос столь огромен, что найти друг друга представителям двух разумных цивилизаций в нём было бы сложно, а «посетить» друг друга — почти невозможно даже с применением гипотетических технологий будущего, попросту потому, что перемещение в пространстве ограничено скоростью света фундаментальными законами физики.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Существует несколько научных программ (в качестве наиболее яркого примера можно назвать SETI), в рамках которых специалисты действительно пытаются выйти на контакт с разумными жителями других планет или хотя бы получить бесспорные доказательства их наличия, однако пока что плодов эти усилия не принесли.
Ряд средств массовой информации со ссылкой на ученых сообщает, что в скором будущем нашу планету ожидает нашествие инопланетян. Как утверждается, на космических снимках при большом увеличении можно разглядеть сотни НЛО, которые, по мнению самопровозглашенных экспертов по внеземным цивилизациям, представляют собой космические корабли пришельцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
По словам уфологов, на космических можно увидеть, как минимум, три космических объекта, напоминающих звездолёты пришедьцев. Когда именно они достигнут Земли и чем конкретно это угрожает её обитателям, авторы «сенсации» не знают, однако, по их словам, о грядущем вторжении известно американскому аэрокосмическому агентству NASA, специалисты которого, тем не менее, данную информацию замалчивают.
Сообщения об НЛО и других следах присутствия инопланетян в Солнечной системе всегда были популярны среди интернет-пользователей, однако в последнее время стали появляться ещё чаще, чем раньше. При этом уфологи нередко заявляют, что представители NASA и других космических агентств знают о пришельцах или даже сотрудничают с ними, но скрывают эту информацию от широкой аудитории. Существует, впрочем, и альтернативная конспирологическая теория, что однажды именно космические агентства «инсценируют» нашествие инопланетян, чтобы испугать людей и сделать их более покорными.
Профессиональные астрофизики, не считают, что на сегодняшний день человечество обладает хоть одним достоверным доказательством существования внеземной жизни. Стоит отметить, что многие специалисты вполне допускают, что в действительности она существует, но космос столь огромен, что найти друг друга представителям двух разумных цивилизаций в нём было бы сложно, а «посетить» друг друга — почти невозможно даже с применением гипотетических технологий будущего, попросту потому, что перемещение в пространстве ограничено скоростью света фундаментальными законами физики.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Существует несколько научных программ (в качестве наиболее яркого примера можно назвать SETI), в рамках которых специалисты действительно пытаются выйти на контакт с разумными жителями других планет или хотя бы получить бесспорные доказательства их наличия, однако пока что плодов эти усилия не принесли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
536
0
Также советуем посмотреть
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
- Поддерживаю решение Гнапа пойти в политику
- Хакеры из РФ готовят масштабную атаку против Украины
- Испытание узниками и кадровый сюрприз от президента
- «Бегущая» по пляжу морская звезда развеселила YouTube
- Один честный политик может очистить систему от сотен коррупционеров
- Силы ООС на Донбассе понесли потери
Оставьте свой комментарий