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Раздел: Курьезы  
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В США игуаны-драчуны перегородили дорогу

В США игуаны-драчуны перегородили дорогу Игуаны попали на видео.

Неспешная битва двух «ящеров» произошла на парковке кофейни в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

Драматическая сценка разыгралась в городе Бока-Ратон (штат Флорида). Шэннон Москофф с подругой, выезжая со стоянки, увидела, как одна из рептилий принялась кусать другую за голову. После чего две игуаны встали нос к носу, а после начали ходить по кругу друг за другом и пытаться укусить соперника. «Они дерутся? Или это брачный танец?» - недоумевал голос за кадром.

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Рептилии продолжали борьбу, чередуя яростные атаки с паузами. Женщины не смогли посмотреть, чем закончился поединок, так как они перегораживали дорогу, и им пришлось уехать.

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 Теги: США, игуаны

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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