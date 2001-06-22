Раздел: Курьезы
В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
Игуаны попали на видео.
Неспешная битва двух «ящеров» произошла на парковке кофейни в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Драматическая сценка разыгралась в городе Бока-Ратон (штат Флорида). Шэннон Москофф с подругой, выезжая со стоянки, увидела, как одна из рептилий принялась кусать другую за голову. После чего две игуаны встали нос к носу, а после начали ходить по кругу друг за другом и пытаться укусить соперника. «Они дерутся? Или это брачный танец?» - недоумевал голос за кадром.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Рептилии продолжали борьбу, чередуя яростные атаки с паузами. Женщины не смогли посмотреть, чем закончился поединок, так как они перегораживали дорогу, и им пришлось уехать.
Неспешная битва двух «ящеров» произошла на парковке кофейни в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Драматическая сценка разыгралась в городе Бока-Ратон (штат Флорида). Шэннон Москофф с подругой, выезжая со стоянки, увидела, как одна из рептилий принялась кусать другую за голову. После чего две игуаны встали нос к носу, а после начали ходить по кругу друг за другом и пытаться укусить соперника. «Они дерутся? Или это брачный танец?» - недоумевал голос за кадром.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Рептилии продолжали борьбу, чередуя яростные атаки с паузами. Женщины не смогли посмотреть, чем закончился поединок, так как они перегораживали дорогу, и им пришлось уехать.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
193
0
Также советуем посмотреть
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
- Поддерживаю решение Гнапа пойти в политику
- Хакеры из РФ готовят масштабную атаку против Украины
- Испытание узниками и кадровый сюрприз от президента
Оставьте свой комментарий