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Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родителиКак тут не смеяться.

Каждую минуту отправляется 18 млн СМС, и самые ценные из них — это те, что отправляют нам родные люди. Их сообщения способны за одну секунду заставить нас улыбаться, даже если до этого мы были чернее тучи. Просто таких СМС, как наши родители, не пишет больше никто, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы выбрали сообщения от мам, пап и бабушек, которые просто нельзя скрывать от мира. Внимание: возможна передозировка милотой и смехом!

Когда хотел пошутить над мамой, но что-то пошло не так

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


Отцовский совет бесценен

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


Вот спасибо, мамуля

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«20 лет я просил у мамы кошку, а она отказывала. Когда она переехала за 900 км, я получил от нее сообщение»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Проснулся сегодня от бабушкиной СМС»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Я уже переслала это всем, кому только можно, но вы просто взгляните на сообщение от моей мамы»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Сегодня бабушка не намерена ждать, пока мы проснемся и почистим зубы»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Кажется, моя мама — единственная, кто не знает про Кайли Дженнер»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


Настроение: мама

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Да не знаю я, бабушка!»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Вчера бабушка написала, что она посреди Атлантического океана, и больше ничего не объяснила»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Мама просто прислала мне это»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Спасибо, мам!»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


А вы продолжайте делать свои селфи

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


«Недавно мама увлеклась электронными раскрасками»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


Как изменить мамино настроение за секунду

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители


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Бонус: «Моей бабушке 78 лет, и большую часть жизни она провела в Китае. Сейчас она учит английский и присылает мне такие сообщения»

Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители

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 Теги: сообщения, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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