Раздел: Курьезы
Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
Как тут не смеяться.
Каждую минуту отправляется 18 млн СМС, и самые ценные из них — это те, что отправляют нам родные люди. Их сообщения способны за одну секунду заставить нас улыбаться, даже если до этого мы были чернее тучи. Просто таких СМС, как наши родители, не пишет больше никто, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы выбрали сообщения от мам, пап и бабушек, которые просто нельзя скрывать от мира. Внимание: возможна передозировка милотой и смехом!
Когда хотел пошутить над мамой, но что-то пошло не так
Отцовский совет бесценен
Вот спасибо, мамуля
«20 лет я просил у мамы кошку, а она отказывала. Когда она переехала за 900 км, я получил от нее сообщение»
«Проснулся сегодня от бабушкиной СМС»
«Я уже переслала это всем, кому только можно, но вы просто взгляните на сообщение от моей мамы»
«Сегодня бабушка не намерена ждать, пока мы проснемся и почистим зубы»
«Кажется, моя мама — единственная, кто не знает про Кайли Дженнер»
Настроение: мама
«Да не знаю я, бабушка!»
«Вчера бабушка написала, что она посреди Атлантического океана, и больше ничего не объяснила»
«Мама просто прислала мне это»
«Спасибо, мам!»
А вы продолжайте делать свои селфи
«Недавно мама увлеклась электронными раскрасками»
Как изменить мамино настроение за секунду
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Бонус: «Моей бабушке 78 лет, и большую часть жизни она провела в Китае. Сейчас она учит английский и присылает мне такие сообщения»
Каждую минуту отправляется 18 млн СМС, и самые ценные из них — это те, что отправляют нам родные люди. Их сообщения способны за одну секунду заставить нас улыбаться, даже если до этого мы были чернее тучи. Просто таких СМС, как наши родители, не пишет больше никто, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы выбрали сообщения от мам, пап и бабушек, которые просто нельзя скрывать от мира. Внимание: возможна передозировка милотой и смехом!
Когда хотел пошутить над мамой, но что-то пошло не так
Отцовский совет бесценен
Вот спасибо, мамуля
«20 лет я просил у мамы кошку, а она отказывала. Когда она переехала за 900 км, я получил от нее сообщение»
«Проснулся сегодня от бабушкиной СМС»
«Я уже переслала это всем, кому только можно, но вы просто взгляните на сообщение от моей мамы»
«Сегодня бабушка не намерена ждать, пока мы проснемся и почистим зубы»
«Кажется, моя мама — единственная, кто не знает про Кайли Дженнер»
Настроение: мама
«Да не знаю я, бабушка!»
«Вчера бабушка написала, что она посреди Атлантического океана, и больше ничего не объяснила»
«Мама просто прислала мне это»
«Спасибо, мам!»
А вы продолжайте делать свои селфи
«Недавно мама увлеклась электронными раскрасками»
Как изменить мамино настроение за секунду
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Бонус: «Моей бабушке 78 лет, и большую часть жизни она провела в Китае. Сейчас она учит английский и присылает мне такие сообщения»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
316
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
Оставьте свой комментарий