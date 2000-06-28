» » Мопсы, знающие толк в веселье
Раздел: Курьезы  
0

Мопсы, знающие толк в веселье

Мопсы, знающие толк в весельеПодборка веселых фоток.

Эти толстые и пыхтящие собачки в последнее время стали настоящими звездами интернета. Мопсы ведут насыщенную светскую жизнь, фотографируются в ярких костюмах и путешествуют вместе со своими хозяевами по всему миру. Им не нужно прилагать усилий, чтобы покорить сердца подписчиков. Одно только фото улыбающейся мордочки мопса способно собрать десятки тысяч лайков и репостов, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Читайте также: Смешные собаки, знающие толк во сне

Мы готовы поспорить, что после просмотра этих фотографий вам обязательно захочется потискать ближайшего мопса. Готовы? Сеанс умиления начинается!

Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Мопсы, знающие толк в веселье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мопс, приколы

Загрузка...
‡агрузка...
загрузка...
Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
     336
     0

Похожие новости по теме

Смешные собаки, знающие толк во сне Смешные собаки, знающие толк во сне

Сон - это святое.

Веселые комиксы для тех, кто знает толк в веселье Веселые комиксы для тех, кто знает толк в веселье

Юморные картинки на любой вкус.

Веселые изобретатели, знающие толк в комфорте Веселые изобретатели, знающие толк в комфорте

Изобретения от настоящих лентяев.

Найди кота: пушистики, знающие толк в маскировке Найди кота: пушистики, знающие толк в маскировке

Найдите домашнего любимца, который спрятался.

Собаки-улыбаки стали звездами Интернета Собаки-улыбаки стали звездами Интернета

Смешные и милые животные непременно вызовут на вашем лице улыбку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх