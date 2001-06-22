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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске

Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в ИркутскеИдеальное "авто" для местных дорог.

"Россия - страна возможностей", - громко заявил когда-то на конференции Лавров. Видимо, он еще не встречал таких "лайфхаков", которые придумывают его же земляки, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Одна из двух главных проблем России – плохие дороги, едва ли не больше всего мучила жителей Иркутска. Но недавно даже там случайно удалось зафиксировать машину, которая с легкостью преодолеет и эти, разбитые ямами и чужими колесами, дебри.

В сети опубликовали снимок, на котором изображено "идеальное авто" для передвижения по городу – БТР. Судя по всему, бронетранспортер показан в дорожной пробке.

Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске


"По Иркутску можно только так передвигаться", - говорится в комментарии к фото.

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Один из пользователей интернета назвал БТР "машиной мечты", но с ним не согласились, потому что для машины мечты бронетранспортер потребляет слишком много горючего. Один из горожан пошутил: "Твой БТР твои правила".
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 Теги: БТР, пробка

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Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
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