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Жизнь молодых отцов в веселых комиксах

Жизнь молодых отцов в веселых комиксахРаботы Вэнг Чен.

В интернете часто можно встретить шутки на тему, как меняется жизнь женщин, когда они становятся мамами, а Вэнг Чен (Weng Chen) сделала целый комикс про пап, и это стоит увидеть. Каждую неделю Вэнг радует подписчиков новыми зарисовками о проблемах и радостях своей семьи, и все-таки удивительно знать, что где-то на другом конце света есть люди, так похожие на нас самих, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы познакомилась с работами художницы в фейсбукe, где она больше известна по псевдониму Messy Cow (Беспощадная Корова). Рисунки Вэнг простые и без философских подтекстов, но есть в них кое-что получше: реалистичность с хорошей долей самоиронии.

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Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах

Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
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 Теги: отцы, комиксы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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