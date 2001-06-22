Раздел: Курьезы
Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
Работы Вэнг Чен.
В интернете часто можно встретить шутки на тему, как меняется жизнь женщин, когда они становятся мамами, а Вэнг Чен (Weng Chen) сделала целый комикс про пап, и это стоит увидеть. Каждую неделю Вэнг радует подписчиков новыми зарисовками о проблемах и радостях своей семьи, и все-таки удивительно знать, что где-то на другом конце света есть люди, так похожие на нас самих, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы познакомилась с работами художницы в фейсбукe, где она больше известна по псевдониму Messy Cow (Беспощадная Корова). Рисунки Вэнг простые и без философских подтекстов, но есть в них кое-что получше: реалистичность с хорошей долей самоиронии.
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В интернете часто можно встретить шутки на тему, как меняется жизнь женщин, когда они становятся мамами, а Вэнг Чен (Weng Chen) сделала целый комикс про пап, и это стоит увидеть. Каждую неделю Вэнг радует подписчиков новыми зарисовками о проблемах и радостях своей семьи, и все-таки удивительно знать, что где-то на другом конце света есть люди, так похожие на нас самих, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы познакомилась с работами художницы в фейсбукe, где она больше известна по псевдониму Messy Cow (Беспощадная Корова). Рисунки Вэнг простые и без философских подтекстов, но есть в них кое-что получше: реалистичность с хорошей долей самоиронии.
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