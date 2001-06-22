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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара

Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жараВосемнадцать причин ненавидеть лето.

Лето, солнце, жара. Хочется сказать: «Наконец, дождались!» Но вместо этого слышим: «Воды! Дождичка!» В сегодняшней юмористической подборке 17 знойных фотографий, на которых в полной красе представлены все побочные эффекты лета, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
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 Теги: жара, фотки

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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