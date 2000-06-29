Раздел: Курьезы
Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Если вы видите пьющего в одиночку человека - не спешите с выводами, возможно, это корпоратив индивидуального предпринимателя.
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Очень худенький мальчик знает, куда улетают шары с гелием.
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- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".
---------------------------
В магазине одежды.
- Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано "хлопок".
- Так это мы так моль обманываем.
---------------------------
Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.
---------------------------
На лоб теще сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни!
---------------------------
Анатолий проигрался в казино, а потом с горя сбросился с крыши. Так сказать, дважды неудачно бросил кости.
---------------------------
- Вешаться он собрался, козел!.. Будь мужиком, блин, подбери сопли и действуй!
- Скажите, а в клинике нет другого психотерапевта?
---------------------------
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
---------------------------
Даже Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, - лох на фоне водителя маршрутки.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
---------------------------
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Если вы видите пьющего в одиночку человека - не спешите с выводами, возможно, это корпоратив индивидуального предпринимателя.
---------------------------
Очень худенький мальчик знает, куда улетают шары с гелием.
---------------------------
- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".
---------------------------
В магазине одежды.
- Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано "хлопок".
- Так это мы так моль обманываем.
---------------------------
Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.
---------------------------
На лоб теще сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни!
---------------------------
Анатолий проигрался в казино, а потом с горя сбросился с крыши. Так сказать, дважды неудачно бросил кости.
---------------------------
- Вешаться он собрался, козел!.. Будь мужиком, блин, подбери сопли и действуй!
- Скажите, а в клинике нет другого психотерапевта?
---------------------------
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
---------------------------
Даже Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, - лох на фоне водителя маршрутки.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
---------------------------
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- Сам виноват. Нефиг было на учительнице русского языка жениться.
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