Раздел: Курьезы
Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
Вместе, несмотря ни на что.
Муж и жена – одна... Нет, не то, что вы подумали. а божественное начало. Супружеская жизнь – непосильный труд, о котором запросто можно сказать: «и в радости, и в горе, и в маковом поле». Собственно говоря, художник Иегуда Ади Девир (Yehuda Adi Devir) знает об этом не понаслышке. В своих шуточных иллюстрациях он делится ироничными жизненными ситуациями, связанными с ним и женой, а так же теми проблемами, с которыми практически ежедневно сталкиваются все пары, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Если женщины в адрес своих мужчин привыкли постоянно жаловаться на вечно разбросанные носки и вещи по всей квартире, то мужчины, в свою очередь, закатывая глаза, вопят о том, что им надоело собирать по всей квартире «разбросанные» волосы, в том числе вылавливая их из тарелок с едой. Ведь как говорится, жизнь – не сахар, если однажды тебя угораздило жениться или же выйти замуж. Но Иегуда нашёл выход из сложившейся ситуации. Он просто-напросто иллюстрирует все самые каверзные и нелепые моменты из жизни с женой Майей.
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А ведь если так подумать, то практически все пары сталкиваются с подобным. Кто из нас не ходил в магазин за хлебом, возвращаясь после с уймой пакетов абсолютно ненужных покупок? Или же, кто не оставлял после себя горы посуды, пытаясь залить молоком банальные хлопья? Признавайтесь, вы ведь тоже не можете пройти мимо витрин и автомобилей, предварительно не заглянув в каждую зеркальную поверхность? А быть может, вы внезапно решили сесть на диету, заодно посадив на неё и мужа? И так можно продолжать, перечисляя до бесконечности, но именно из таких, казалось бы, малоприятных моментов и состоит настоящая супружеская жизнь, в которой нужно находить компромиссы, постепенно принимая недостатки друг друга. Ведь настоящая любовь способна всё победить и со всем справиться.
Муж и жена – одна... Нет, не то, что вы подумали. а божественное начало. Супружеская жизнь – непосильный труд, о котором запросто можно сказать: «и в радости, и в горе, и в маковом поле». Собственно говоря, художник Иегуда Ади Девир (Yehuda Adi Devir) знает об этом не понаслышке. В своих шуточных иллюстрациях он делится ироничными жизненными ситуациями, связанными с ним и женой, а так же теми проблемами, с которыми практически ежедневно сталкиваются все пары, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Если женщины в адрес своих мужчин привыкли постоянно жаловаться на вечно разбросанные носки и вещи по всей квартире, то мужчины, в свою очередь, закатывая глаза, вопят о том, что им надоело собирать по всей квартире «разбросанные» волосы, в том числе вылавливая их из тарелок с едой. Ведь как говорится, жизнь – не сахар, если однажды тебя угораздило жениться или же выйти замуж. Но Иегуда нашёл выход из сложившейся ситуации. Он просто-напросто иллюстрирует все самые каверзные и нелепые моменты из жизни с женой Майей.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
А ведь если так подумать, то практически все пары сталкиваются с подобным. Кто из нас не ходил в магазин за хлебом, возвращаясь после с уймой пакетов абсолютно ненужных покупок? Или же, кто не оставлял после себя горы посуды, пытаясь залить молоком банальные хлопья? Признавайтесь, вы ведь тоже не можете пройти мимо витрин и автомобилей, предварительно не заглянув в каждую зеркальную поверхность? А быть может, вы внезапно решили сесть на диету, заодно посадив на неё и мужа? И так можно продолжать, перечисляя до бесконечности, но именно из таких, казалось бы, малоприятных моментов и состоит настоящая супружеская жизнь, в которой нужно находить компромиссы, постепенно принимая недостатки друг друга. Ведь настоящая любовь способна всё победить и со всем справиться.
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