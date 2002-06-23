» » Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Раздел: Курьезы  
0

Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях

Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрацияхУ художника отличная фантазия.

К сожалению, время не стоит на месте, и годы берут своё. И как бы прискорбно это не звучало, но старость приходит к каждому. Да вот только говорить на данную тему совсем неактуально, особенно если речь заходит о комиксах и мультфильмах, где любимые многими персонажи извечно молодые, резвые и бодрые. Но российская художница Леся Гусева решила обыграть сложившуюся ситуацию иначе. В своей ироничной серии работ под названием «Пенсионеры» она показала то, как выглядят пожилые супергерои, которые, уйдя в отставку, наслаждаются закулисной жизнью в роли простых людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Читайте также: Беременность в веселых иллюстрациях художницы из Норвегии. Фото

В иллюстрациях Леси можно увидеть жизнь как она есть. Ведь супергерои – тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо. Так, например, престарелый Джокер, всё ещё вспоминая лихую молодость, красит губы, стоя перед зеркалом, а Харли Квинн из отчаянной девицы превратилась в примерную бабушку, которая по выходным печёт пироги с внучкой. Человек-паук увлёкся вязанием, а неугомонный Флэш даже на старости лет продолжает шалить, «убегая» от симпатичной медсестры на инвалидной коляске. Пожилой Железный человек, не теряя пыла и страсти, проводит свои вечера в окружении симпатичных девочек, а подружки Чудо-женщина и Супергёрл лузгают семечки, сидя на скамейки, болтая о жизни.

Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Супергерои, иллюстрации

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
     163
     0

Похожие новости по теме

Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях

Ох уж эти детки.

Сарказм в прикольных иллюстрациях талантливого художника Сарказм в прикольных иллюстрациях талантливого художника

Пять минут отличного настроения.

Чем занимаются супергерои, пока их никто не видит Чем занимаются супергерои, пока их никто не видит

Тайная жизнь супергероев в шуточном фотопроекте

Беременность в веселых иллюстрациях художницы из Норвегии. Фото Беременность в веселых иллюстрациях художницы из Норвегии. Фото

Беременность не бывает скучной.

Параллельная реальность в смешных иллюстрациях Параллельная реальность в смешных иллюстрациях

Если бы все было совсем иначе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх