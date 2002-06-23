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Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами

Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотамиЭто уже не первый подобный случай.

В городе Серов Свердловской области РФ ученикам одной из школ выдали грамоты с изображением государственной символики Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По данным издания, ученики школы №22 на выпускном получили грамоты об окончании учебного заведения, на которых изображены герб и флаг Украины. В школе заверили, что такие бумаги вручили ученикам только одного класса. Говорят, грамоты скачали из интернета, а классный руководитель не обратила внимание на изображение.

"Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", - пояснили в учебном заведении, добавив, что выпускники приносят грамотны обратно и их меняют на новые, российского образца.

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Стоит отметить, что это уже далеко не первый такой случай в российских школах.
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 Теги: школьники, грамоты

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Сегодня, 15:50 » Автор: Анна Мартынова
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