Раздел: Курьезы
В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
Парню придется похудеть.
В Шотландии нашли, вероятно, самого упитанного в мире ежа. И если вы никогда не видели щекастых ежей — поторопитесь посмотреть, потому что животное заставили сесть на диету и заняться фитнесом. Пока что он вчетверо больше своих стандартных собратьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Упитанного ежа нашёл житель графства Абердиншир. Он любит подкармливать ежей, но тут нашёл животное размером с футбольный мяч и позвонил ветеринарам.
Специалисты по ежам сказали, что ещё никогда в жизни не встречали такого откормленного зверя. Ёж, которого назвали Арбакл, едва мог передвигаться из-за своего веса. А весит он 2,3 килограмма, что в четыре раза больше, чем у обычных ежей.
Правда, оставаться ежу таким толстым придётся недолго. Ветеринары посадили его на строгую диету и заставили заниматься физическими упражнениями.
За весом шарообразного ёжика теперь будут пристально следить.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Врачи говорят, что первое время ёж, конечно, будет сердиться. Но им приходится быть жестокими ради доброго дела. Со своим настоящим весом Арбакл просто не выживет в дикой природе.
В Шотландии нашли, вероятно, самого упитанного в мире ежа. И если вы никогда не видели щекастых ежей — поторопитесь посмотреть, потому что животное заставили сесть на диету и заняться фитнесом. Пока что он вчетверо больше своих стандартных собратьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Упитанного ежа нашёл житель графства Абердиншир. Он любит подкармливать ежей, но тут нашёл животное размером с футбольный мяч и позвонил ветеринарам.
Специалисты по ежам сказали, что ещё никогда в жизни не встречали такого откормленного зверя. Ёж, которого назвали Арбакл, едва мог передвигаться из-за своего веса. А весит он 2,3 килограмма, что в четыре раза больше, чем у обычных ежей.
Правда, оставаться ежу таким толстым придётся недолго. Ветеринары посадили его на строгую диету и заставили заниматься физическими упражнениями.
За весом шарообразного ёжика теперь будут пристально следить.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Врачи говорят, что первое время ёж, конечно, будет сердиться. Но им приходится быть жестокими ради доброго дела. Со своим настоящим весом Арбакл просто не выживет в дикой природе.
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