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"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях

"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрацияхАзербайджанский художник изобразил истинное лицо полиции по всему миру в сатирических иллюстрациях

Гюндуз Агаев родился и вырос в Азербайджане. В 1998-2002 годах учился в Азербайджанской государственной художественной академии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Его имя знает весь мир благодаря сатирическим иллюстрациям, в которых художник неизменно поднимает неудобные и неприятные вопросы.

Изначально Агаев обратился к такому жанру в качестве протеста против несправедливости в своей стране и в итоге столкнулся с жестким давлением со стороны власти, его уволили из всех текущих проектов. В 2014 году ему пришлось покинуть Азербайджан.

В серии комиксов «Полицейские по всему миру» художник изображает офицеров стран, где, по его мнению, нарушают права человека, — России, Великобритании, Китая, Турции, Судана и так далее.

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Большинство иллюстраций носят сатирический и критический характер, но некоторые изображают «хороших полицейских».

"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
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 Теги: полиция, иллюстрации

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Сегодня, 13:41 » Автор: Татьяна Ларина
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