Раздел: Курьезы
"Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
Азербайджанский художник изобразил истинное лицо полиции по всему миру в сатирических иллюстрациях
Гюндуз Агаев родился и вырос в Азербайджане. В 1998-2002 годах учился в Азербайджанской государственной художественной академии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Его имя знает весь мир благодаря сатирическим иллюстрациям, в которых художник неизменно поднимает неудобные и неприятные вопросы.
Изначально Агаев обратился к такому жанру в качестве протеста против несправедливости в своей стране и в итоге столкнулся с жестким давлением со стороны власти, его уволили из всех текущих проектов. В 2014 году ему пришлось покинуть Азербайджан.
В серии комиксов «Полицейские по всему миру» художник изображает офицеров стран, где, по его мнению, нарушают права человека, — России, Великобритании, Китая, Турции, Судана и так далее.
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Большинство иллюстраций носят сатирический и критический характер, но некоторые изображают «хороших полицейских».
Гюндуз Агаев родился и вырос в Азербайджане. В 1998-2002 годах учился в Азербайджанской государственной художественной академии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Его имя знает весь мир благодаря сатирическим иллюстрациям, в которых художник неизменно поднимает неудобные и неприятные вопросы.
Изначально Агаев обратился к такому жанру в качестве протеста против несправедливости в своей стране и в итоге столкнулся с жестким давлением со стороны власти, его уволили из всех текущих проектов. В 2014 году ему пришлось покинуть Азербайджан.
В серии комиксов «Полицейские по всему миру» художник изображает офицеров стран, где, по его мнению, нарушают права человека, — России, Великобритании, Китая, Турции, Судана и так далее.
Читайте также: Истинное лицо самого свободного города в мире. Фото
Большинство иллюстраций носят сатирический и критический характер, но некоторые изображают «хороших полицейских».
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