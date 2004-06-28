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Раздел: Курьезы  
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Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги

Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супругиКогда вам не хочется писать СМС, можно описать все свои мысли по старинке в обычной записке.

Давайте посмотрим на забавные сообщения, которые пишут друг другу супруги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на trinixy.ru

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В подобном виде общения имеется какой-то шарм, который полностью отсутствует при общении через обычные мессенджеры.

Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
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 Теги: записки, супруги

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Сегодня, 15:33 » Автор: Татьяна Ларина
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