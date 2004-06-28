» » Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
Раздел: Курьезы  
0

Священника "уволили" из-за рэпа на молитве

Священника "уволили" из-за рэпа на молитвеОн назвал поведение Огаль недопустимым.

В Кении католического священника отстранили от служения за использование рэп-музыки на собрании с прихожанами. Как отметили, он использовал рэп-музыку для привлечения молодежи в церковь и пропаганды против наркотиков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Стало известно, что после службы в храме священник Пол Огаль проводил собрание, на котором пел и танцевал под музыку. Церковный молодежный лидер Вайолет Мения отметил, что благодаря рэп-музыке в церковь приходит много молодежи.

Мы должны заботиться об интересах молодежи в наших церквях. Мы должны изменить то, как мы делаем все,– ответил отец Огаль.

В то же время прихожанин Бенардо Океч заявил, что он прекратит посещать церковь из-за отстранения священника. «Отец Пол был нашим наставником. Он использует молодежную язык с пониманием", - сказал он.

Но епископы епархии отвергли поведение Огаль, заявив, что она противоречит церковной доктрине. Судебный викарий Чарльз Кочиель отметил, что Огаль отстранили от служения на один год, чтобы он пересмотрел свои поступки. Он назвал поведение Огаль недопустимым из-за смешения сакрального и обыденного, церковного и светского, что в конечном итоге может привести к потере ориентации в духовных вопросах.

Читайте также: Папа римский хочет изменить текст в молитве "Отче наш"

Люди могут рассматривать это с социальной точки зрения, как приведение людей на развлечения. Но люди могут также смотреть на это с духовной точки зрения: способствует ли она духовным ценностям, или она посылает неправильное сообщение?– прокомментировал отец Кохиль.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
     36
     0

Похожие новости по теме

Оригинально: священник придумал безотказный способ привлечь людей в церковь Оригинально: священник придумал безотказный способ привлечь людей в церковь

Возле церкви открыли паб.

Вот это номер: в Белоруссии во время штурма притона задержали священника Вот это номер: в Белоруссии во время штурма притона задержали священника

Российский священник сказал жене, что отправился монастырь.

В Италии в церковь завлекали вином и чипсами В Италии в церковь завлекали вином и чипсами

Все средства хороши.

Фото священника на крестном ходу в Киеве взорвало сеть Фото священника на крестном ходу в Киеве взорвало сеть

В сети активно обсуждают крестный ход.

Папа Римский увольняет педофилов Папа Римский увольняет педофилов

Уже были уволены несколько епископов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх