Раздел: Курьезы
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Показуху лидера РФ высмеяли.
Президент России Владимир Путин посетил футбольную площадку, которую оборудовали на Красной площади в Москве в рамках Чемпионата мира по футболу
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
На мероприятии Путин ударил по мячу после паса президента ФИФА Джанни Инфантино.
В сети такую показуху лидера РФ высмеяли в ярких фотожабах.
Читайте также: Соцопрос Путина стал поводом для “фотожаб”
Пользователи от всей души поиздевались над Путиным, поместив его и в «Лебединое озеро», и в «Криминальное чтиво», и показав, что он делает с народом и Алексеем Навальным.
Президент России Владимир Путин посетил футбольную площадку, которую оборудовали на Красной площади в Москве в рамках Чемпионата мира по футболу
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
На мероприятии Путин ударил по мячу после паса президента ФИФА Джанни Инфантино.
В сети такую показуху лидера РФ высмеяли в ярких фотожабах.
Читайте также: Соцопрос Путина стал поводом для “фотожаб”
Пользователи от всей души поиздевались над Путиным, поместив его и в «Лебединое озеро», и в «Криминальное чтиво», и показав, что он делает с народом и Алексеем Навальным.
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