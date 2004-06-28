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Раздел: Курьезы  
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Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях

Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетяхПоказуху лидера РФ высмеяли.

Президент России Владимир Путин посетил футбольную площадку, которую оборудовали на Красной площади в Москве в рамках Чемпионата мира по футболу

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

На мероприятии Путин ударил по мячу после паса президента ФИФА Джанни Инфантино.

В сети такую показуху лидера РФ высмеяли в ярких фотожабах.

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Пользователи от всей души поиздевались над Путиным, поместив его и в «Лебединое озеро», и в «Криминальное чтиво», и показав, что он делает с народом и Алексеем Навальным.

Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
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Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
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