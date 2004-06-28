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Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону

Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону Пранкер представился помощником сенатора.

Американский комик Джон Мелендес разыграл по телефону президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Дозвонившись на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1), пранкер представился помощником сенатора, а затем сенатором Бобом Менендесом, разговаривал с зятем президента Джаредом Кушнером, после чего ему перезвонил сам Трамп. Записанный разговор с хозяином Белого дома Мелендес загрузил на свой подкаст.

Как пояснил позже представитель администрации Трампа, такие "ошибки" бывают из-за того, что "иногда каналы (президента) открыты слишком широко".

Боб Менендес, которым представился комик – сенатор-демократ из штата Нью-Джерси, давний сторонник миграционной реформы. На записи голос якобы Трампа поздравляет "сенатора" с оправданием по делу о взяточничестве в прошлом году. Также голос президента сообщает, что назначит нового судью Верховного суда через 10-14 дней.

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По данным СМИ, в офисе Менендеса были удивлены, когда Белый дом обратился к ним с просьбой подтвердить факт этого разговора.

Сам комик Мелендес рассказал, что его план разыграть президента мог "легко провалиться", но этого не случилось.

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 Теги: Пранкер, Трамп, розыгрыш

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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