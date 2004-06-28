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Раздел: Курьезы  
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Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов

Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотовЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

В городе прошел детский конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.

***

Выражение «Я люблю детей», если подумать, означает: «Люди мне нравятся, но не очень долго».

***

Купил вентилятор - деньги на ветер.

***

- Вчера суп из черепахи ел!
- Ну и как?
- Из тарелки удобней.
***

Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.

***

Если ты получил водительские права, но у тебя нет автомобиля, то ты смело можешь считаться дипломированным пешеходом.

***

У меня денег вообще немерено, я даже книги между них прячу.

***

Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал свою квартиру и оделся потеплее...

***

Квапити жінку — все рівно, що намагатись прискорити увімкнення комп'ютера. Програма все рівно повинна провести безліч прихованих від нас операцій.

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***

Чоловік заходить в рибальський магазин:

- Дівчина, у вас приманки силіконові?

- Мужчина, в мене все натуральне!
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 10:22 » Автор: Анна Мартынова
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