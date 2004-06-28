Раздел: Курьезы
Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
В городе прошел детский конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.
***
Выражение «Я люблю детей», если подумать, означает: «Люди мне нравятся, но не очень долго».
***
Купил вентилятор - деньги на ветер.
***
- Вчера суп из черепахи ел!
- Ну и как?
- Из тарелки удобней.
***
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.
***
Если ты получил водительские права, но у тебя нет автомобиля, то ты смело можешь считаться дипломированным пешеходом.
***
У меня денег вообще немерено, я даже книги между них прячу.
***
Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал свою квартиру и оделся потеплее...
***
Квапити жінку — все рівно, що намагатись прискорити увімкнення комп'ютера. Програма все рівно повинна провести безліч прихованих від нас операцій.
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***
Чоловік заходить в рибальський магазин:
- Дівчина, у вас приманки силіконові?
- Мужчина, в мене все натуральне!
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
В городе прошел детский конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.
***
Выражение «Я люблю детей», если подумать, означает: «Люди мне нравятся, но не очень долго».
***
Купил вентилятор - деньги на ветер.
***
- Вчера суп из черепахи ел!
- Ну и как?
- Из тарелки удобней.
***
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.
***
Если ты получил водительские права, но у тебя нет автомобиля, то ты смело можешь считаться дипломированным пешеходом.
***
У меня денег вообще немерено, я даже книги между них прячу.
***
Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал свою квартиру и оделся потеплее...
***
Квапити жінку — все рівно, що намагатись прискорити увімкнення комп'ютера. Програма все рівно повинна провести безліч прихованих від нас операцій.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
***
Чоловік заходить в рибальський магазин:
- Дівчина, у вас приманки силіконові?
- Мужчина, в мене все натуральне!
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