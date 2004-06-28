» » Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
Раздел: Курьезы  
0

Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике

Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публикеЗахарова дала очередной повод для шуток.

Пользователей интернета повеселила странная фотография официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Марии Захаровой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий снимок размещен на странице Vitauskas в Twitter.

Так, автор поста сравнивает Захарову с домовенком.

"Наконец-то я понял, что мне напоминают ее пергидрольные букли, размазанный по лицу помидор и вот это вот все!" - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.

Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой

"Такого домовенка оскорбили", "Какой кошмар", "На гуталиновой фабрике работает. У них там этого гуталина!", "Перегорела на работе", "Жертва солярия", "В МИДе пожар был?" - пишут в интернете.

Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, конфуз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:42 » Автор: Анна Мартынова
     1225
     0

Похожие новости по теме

Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой

Работа Сергея Елкина.

В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ

Мария Захарова дала очередной повод для смеха.

Новый имидж спикера российского МИД высмеяли в Сети Новый имидж спикера российского МИД высмеяли в Сети

Захарова опять подверглась критике.

Желание Кадырова уйти в отставку высмеяли свежей карикатурой Желание Кадырова уйти в отставку высмеяли свежей карикатурой

Новая робота Сергея Елкина.

Слова Путина о завершении операции в Сирии высмеяли хлесткой карикатурой Слова Путина о завершении операции в Сирии высмеяли хлесткой карикатурой

Новая работа Сергея Елкина.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх