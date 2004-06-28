Раздел: Курьезы
Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
Захарова дала очередной повод для шуток.
Пользователей интернета повеселила странная фотография официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Марии Захаровой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок размещен на странице Vitauskas в Twitter.
Так, автор поста сравнивает Захарову с домовенком.
"Наконец-то я понял, что мне напоминают ее пергидрольные букли, размазанный по лицу помидор и вот это вот все!" - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.
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"Такого домовенка оскорбили", "Какой кошмар", "На гуталиновой фабрике работает. У них там этого гуталина!", "Перегорела на работе", "Жертва солярия", "В МИДе пожар был?" - пишут в интернете.
Пользователей интернета повеселила странная фотография официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Марии Захаровой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок размещен на странице Vitauskas в Twitter.
Так, автор поста сравнивает Захарову с домовенком.
"Наконец-то я понял, что мне напоминают ее пергидрольные букли, размазанный по лицу помидор и вот это вот все!" - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Такого домовенка оскорбили", "Какой кошмар", "На гуталиновой фабрике работает. У них там этого гуталина!", "Перегорела на работе", "Жертва солярия", "В МИДе пожар был?" - пишут в интернете.
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