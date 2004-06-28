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Раздел: Курьезы  
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Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами

Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитамиС этими малышками не соскучишься.

Обладатель отличного чувства юмора и мастер слова Джеймс Брейквел приобрел популярность у пользователей твиттера благодаря искрометным диалогам со своими детьми. У блогера 4 дочки, от 2 до 7 лет, и, кажется, умение пошутить у них в крови. Еще семья держит свинку и собаку. В такой-то компании каждый день происходит что-то интересное, о чем Джеймс незамедлительно рассказывает в своих мини-постах, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
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 Теги: твиты, отец

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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