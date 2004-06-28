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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно

В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно Пользователи сети смеются, что чайки после такой еды уже и летать не могут.

Пользователи сети заметили, как в оккупированном Севастополе оккупанты бросили под открытым небом три тысячи тонн пшеницы, которая гнет под дождем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что гниющее зерно якобы предназначено для отправки в Сирию, возможно, для российских военных.

"Севастополь. 3 т. тонн зерна. Дожди заливают кучи высококачественного крымского зерна на причале в Камышовой бухте. От дождя пшеницу, что должна отправиться в Сирию, лишь чайки прикрывают телами. Птицы, от несвойственной пищи, уже не могут летать. Переползают с кучи на кучу, пугая крыс", – говорится в сообщении.

В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно


Пользователи сети уже высмеяли такой подход оккупантов к урожаю: "Зерно уже бродит, вот бухие чайки и не летают, в отличие от бухих летчиков".

"Да пусть гниет дома, чем мы ее бесплатно отправим сирийцам и еще заплатим за перевозку".

В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно


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Беды для крымского урожая на это не закончились. Уже в Джанкойском районе урожай был уничтожен непогодой.

В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
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 Теги: Крым, Сирия

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Сегодня, 17:02 » Автор: Анна Мартынова
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