В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно

Пользователи сети смеются, что чайки после такой еды уже и летать не могут.



Пользователи сети заметили, как в оккупированном Севастополе оккупанты бросили под открытым небом три тысячи тонн пшеницы, которая гнет под дождем, передает



Отмечается, что гниющее зерно якобы предназначено для отправки в Сирию, возможно, для российских военных.



"Севастополь. 3 т. тонн зерна. Дожди заливают кучи высококачественного крымского зерна на причале в Камышовой бухте. От дождя пшеницу, что должна отправиться в Сирию, лишь чайки прикрывают телами. Птицы, от несвойственной пищи, уже не могут летать. Переползают с кучи на кучу, пугая крыс", – говорится в сообщении.









Пользователи сети уже высмеяли такой подход оккупантов к урожаю: "Зерно уже бродит, вот бухие чайки и не летают, в отличие от бухих летчиков".



"Да пусть гниет дома, чем мы ее бесплатно отправим сирийцам и еще заплатим за перевозку".







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Беды для крымского урожая на это не закончились. Уже в Джанкойском районе урожай был уничтожен непогодой.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пользователи сети заметили, как в оккупированном Севастополе оккупанты бросили под открытым небом три тысячи тонн пшеницы, которая гнет под дождем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Отмечается, что гниющее зерно якобы предназначено для отправки в Сирию, возможно, для российских военных."Севастополь. 3 т. тонн зерна. Дожди заливают кучи высококачественного крымского зерна на причале в Камышовой бухте. От дождя пшеницу, что должна отправиться в Сирию, лишь чайки прикрывают телами. Птицы, от несвойственной пищи, уже не могут летать. Переползают с кучи на кучу, пугая крыс", – говорится в сообщении.Пользователи сети уже высмеяли такой подход оккупантов к урожаю: "Зерно уже бродит, вот бухие чайки и не летают, в отличие от бухих летчиков"."Да пусть гниет дома, чем мы ее бесплатно отправим сирийцам и еще заплатим за перевозку".Беды для крымского урожая на это не закончились. Уже в Джанкойском районе урожай был уничтожен непогодой.



