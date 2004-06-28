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Раздел: Курьезы  
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Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции

Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоцииОни - настоящее очарование.

Животные с помощью эмоций способны рассказать даже больше, чем если бы умели говорить. Достаточно взглянуть на своего питомца, чтобы понять, шокирует ли кота ваше поведение или ждет ли вас месть после того, как пес выберется из ванны. Посмотрите нашу фотоподборку и попробуйте прочитать по звериной мимике все то, что они хотят сказать, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы надеемся, что эти эмоциональные животные поднимут настроение и сделают ваш день лучше.

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Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
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 Теги: животные, эмоции

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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