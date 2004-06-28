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Раздел: Курьезы  
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Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении

Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положенииИх невозможно не любить.

Жизнь иногда шутит и над домашними любимцами, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Эти животные не впадают в отчаяние, даже когда жизнь заводит в тупик.

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Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
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 Теги: питомцы, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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